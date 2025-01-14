Üye Girişi
Haberler
Yenidoğan Çetesi davasında ara karar! Sanıkların tutukluluk halleri devam edecek

Türkiye'nin kilitlendiği davada ara karar açıklandı
Özel, Yunus Emre Vakfı'ndaki yolsuzluk iddialarını gündeme getirdi

Kürsüde havaya kaldırıp gösterdi: Bu belgeyi Bahçeli'ye yollayacağım
5 bin liralık çocuk yardımı kaç yıl sürecek? Herkesin merak ettiği soru yanıt buldu

5 bin liralık yardım kaç yıl sürecek? İşte merak edilen sorunun yanıtı
Gizemli erkek kim? Yüksel Güran'ın evindeki yastıkta farklı bir DNA bulundu

Yastıkta DNA'sı bulunan gizemli erkek kim?

Prof. Dr. İskender Pala'nın Gelini Müslüman Oldu

Prof. Dr. İskender Pala'nın Gelini Müslüman Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Japon gelin Rena Saito, İstanbul Müftülüğü'nde düzenlenen ihtida merasimiyle Müslümanlık dinini kabul etti. Törende kelime-i şehadet getirerek Müslüman olan Saito'ya, İslam dinine dair bilgiler verildi ve dini nikah gerçekleştirildi.

Yazar Prof. Dr. İskender Pala'nın Japon gelini Rena Saito, İstanbul Müftülüğü'nde düzenlenen ihtida merasimiyle Müslümanlığı seçti.

İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, Alperen Ahmed Pala ile evli Saito için İl Müftüsü Safi Arpaguş'un makamında ihtida töreni yapıldı.

Saito, törende kelimeişehadet getirerek Müslüman oldu.

Arpaguş, tebriklerini ilettiği Saito'ya, İslam dininin inanç, ibadet ve ahlak esaslarına ilişkin bazı bilgiler verdi.

Saito'ya, hayatında yeni ve temiz sayfa açıldığını anlatan Arpaguş, huzurlu ömür geçirmesini temenni etti.

İhtida belgesinin Saito'ya teslim edilmesinin ardından dini nikah da yapıldı.

Merasime katılan Prof. Dr. Pala, gelini ve oğlunu tebrik etti.

Dua edilmesinin ardından Saito'ya, Japonca Kur'an-ı Kerim meali, ilmihal ve Diyanet Yayınları'ndan Japonca eserler verildi.

Kaynak: AA / Mücahit Türetken - Güncel
img

Resmi Gazete'de yayımlandı! Faturalarda hesaplar değişti
img

Kürsüde havaya kaldırıp gösterdi: Bu belgeyi Bahçeli'ye yollayacağım
img

Yastıkta DNA'sı bulunan gizemli erkek kim?
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cinayet mi intihar mı? Genç kadının ölümünde tutuklu kocayı kurtaracak rapor çıktı

Cinayetten tutuklanan kocayı kurtaracak rapor geldi
Ticaret Bakanlığı fotoğrafla uyardı: Bu ceketi çocuklarınıza sakın giydirmeyin

Bakanlık uyardı: Bu ceketi çocuklarınıza sakın giydirmeyin
Ünlü oyuncu Lale Mansur'dan çok konuşulacak 'Gassal' yorumu

Ünlü oyuncudan çok konuşulacak 'Gassal' yorumu
Filiz Akın'ın durumu kritik! Ambulans uçakla İstanbul'a nakledildi

Yeşilçam yıldızından sevenlerini üzen haber
Dördüncü çeyrekte Apple'ın satışları düştü, Xiaomi ve Vivo yükselişte

iPhone'un pabucu dama atıldı! 2 marka satış rekorları kırıyor
Suriye'de sarraflar sokaklarda balya balya para bozuyor

Yasak kalktı! Sokakta balya balya parayla bekliyorlar

Son Dakika Haberleri

Bahar CANLI izle! SHOW TV Bahar 31. bölüm CANLI izleme linki! ASAT Antalya su kesintisi! Muratpaşa, Alanya, Manavgat 14-15 Ocak Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? 15 tatil ne zaman başlıyor? 20 Ocak tatil mi? Sen Ağlama İstanbul 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sen Ağlama İstanbul 5. bölüm tek parça HD izleme linki! Emekli maaşı refah payı 2025 ne kadar oldu? Maaş farkları ne zaman ödenecek? İstanbul İSKİ su kesintisi! 14-15 Ocak Sultangazi, Pendik, Silivri su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Sen Ağlama İstanbul CANLI HD izle Star TV (5. Bölüm)! Çeyrek altın ne kadar, yükseldi mi? 14 Ocak gram altın fiyatı kaç TL oldu? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şehitkamil, Nizip, İslahiye 15 Ocak GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Bir Gece Masalı 18. bölüm full HD tek parça izleme linki 14 Ocak Salı!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.