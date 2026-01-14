Haberler

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülçin, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen 'Yılın Kareleri' oylamasında çeşitli kategorilerde fotoğrafları oyladı. Fotoğrafların kalitesini öven Gülçin, özellikle 'Gazze: Açlık' kategorisindeki fotoğraflardaki üzüntüyü dile getirdi.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Prof. Dr. Gülçin, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki fotoğraflarını inceledi.

Gülçin, " Gazze : Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin " Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı", "Portre" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" isimli fotoğrafını oyladı.

"Haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş "Aynı şemsiyenin altında", "Spor" kategorisinde Bünyamin Çelik'in "Statların dili", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat" karelerini seçen Gülçin, "Günlük Hayat" kategorisinde ise Cem Özdel'in "Gözalan" fotoğrafına oy verdi.

Gülçin, fotoğrafların çok kaliteli çekildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Maalesef fotoğraf oylarken Filistin ve Gazze ile ilgili fotoğraflarda zorlandık. Keşke bu kategoride hiç böyle fotoğraflar olmasaydı, biz hayatın güzel renkerlini, güzel taraflarını görebilseydik. Fakat acı da hayatımızın bir parçası, benim en zorlandığım kategori Gazze ile ilgili fotoğraflardı. Diğer görsellerin tamamında fotoğrafları seçmede zorlandık. Hepsi de güzel ama biz en güzelini seçmeye çalıştık. Seçtiğimiz fotoğraflar yılın en iyi fotoğrafları olur diye umuyorum."

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar'a kadar devam edecek.

