Haberler

KSÜ Rektörü Prof. Dr. Okumuş göreve başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğüne atanarak görevine başlayan Prof. Dr. İbrahim Taner Okumuş, devir teslim töreninde eski Rektör Vekili Prof. Dr. Mahmut Ak'a teşekkür belgesi takdim etti.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. İbrahim Taner Okumuş görevine başladı.

Avşar Yerleşkesi'nde rektörlük binasında düzenlenen devir teslim töreninde Rektör Vekili Prof. Dr. Mahmut Ak tarafından Prof. Dr. Okumuş'a çiçek verilerek rektörlük binişi giydirildi.

Rektör Okumuş ise üniversiteye verdiği hizmetlerden dolayı eski Rektör Vekili Ak'a teşekkür belgesi takdim etti.

Okumuş, görev değişimlerini bir bayrak yarışı olarak gördüğünü belirterek, üniversitenin akademik ve kurumsal gelişimini daha ileriye taşımak için kararlılıkla çalışacaklarını ifade etti.

Kaynak: AA / Mehmet Demir
İran gizli silah iddiasını doğruladı: Menzilimiz hayal ettiklerinin ötesinde

Savaşta bir ilk! Dengeleri değiştirecek gizli silah iddiası doğrulandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Real Madrid'in yıldızını yıkan kare

Dünyaca ünlü ismi yıkan kare!
UEFA'dan Liverpool'a Noa Lang soruşturması

Liverpool bu kopuk parmağın bedelini ödeyecek
ABD, İran petrolünün satışına geçici olarak izin verdi

ABD'den sürpriz İran kararı
Otobüste mide bulandılar anlar! Yolcu saniye saniye kaydetti

Otobüste sapık var! Yolcu saniye saniye kaydetti
Real Madrid'in yıldızını yıkan kare

Dünyaca ünlü ismi yıkan kare!
Derbiye yetişecek mi? İşte Osimhen'in kaçıracağı maçlar

Taraftarın korktuğu başına geldi! İşte kaçıracağı maçlar
Bayram günü mahalle savaş alanına döndü! 3 ölü, 22 yaralı

Bayram günü mahalle savaş alanına döndü! Çok sayıda ölü ve yaralı var