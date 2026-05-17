Halk sağlığı uzmanı Ekuklu, HEPA filtresi olmayan hava temizleyicilerin faydası olmadığını belirtti

EDİRNE (AA) — Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Galip Ekuklu, son yıllarda giderek yaygınlaşan hava temizleyici cihazların astım ve KOAH gibi solunum yolu hastalıklarını iyileştirme özelliği bulunmadığını belirterek, doğru cihaz seçiminin kritik önem taşıdığını vurguladı.

Hava temizleyici cihazlara yönelik artan ilginin bir arz-talep meselesi olduğunu ifade eden Ekuklu, AA muhabirine, sağlık sorunlarının değişmesiyle birlikte ticari sistemin de bu yönde şekillendiğini kaydetti.

Söz konusu cihazların hastalığı iyileştirme gibi bir özellikleri olmadığının altını çizen Ekuklu, "Astımlı bir çocuğun odasına hava temizleyici koysanız atakların sıklığı azalabilir, aralıkları genişleyebilir. Ancak hava temizleyiciyle bir astımı ya da KOAH'ı iyileştiremezsiniz." dedi.

-HEPA filtresi olmazsa olmaz

Cihaz seçiminde en kritik unsurun filtre kalitesi olduğunu vurgulayan Ekuklu, HEPA filtresi bulunmayan cihazların hiçbir fayda sağlamayacağını ifade etti.

Cihazdaki en önemli unsurun filtrelemesi olduğuna vurgu yapan Ekuklu, "HEPA filtreleri mikron boyutundaki çok küçük partikülleri ve tozları tutabilen filtrelerdir. Kullandığınız cihazda bu filtre yoksa aldığı havayı herhangi bir filtreden geçirmeden tekrar ortama salıyor demektir. Bu da pencereyi açmaktan farksızdır."dedi.

Ekuklu, HEPA filtreli cihaz kullanımının tek başına yeterli olmadığını, filtrelerin uygun aralıklarla mutlaka temizlenmesi ve bakımının yapılması gerektiğini söyledi.

Klimalar için de aynı kuralın geçerli olduğunu hatırlatan Ekuklu, bakımsız klima filtrelerinin içinde biriktirdiği toz ve mikroorganizmaları her çalıştığında tekrar ortama saçtığını belirtti.

Havadaki mikron boyut partiküllerin tehlikeli olduğunu ifade eden Ekuklu, "Solunabilir tozlar, yani mikron boyutundaki küçük partiküller en büyük tehlikeyi oluşturuyor. Burnumuz ve boğazımız büyük partikülleri engelleyebiliyor ancak küçük olanlar doğrudan solunum sistemine ulaşıyor. İşte HEPA filtresi tam da bu tozları tutmak için var." diye konuştu.

Kaynak: AA / Semay Ezgi Özçetin
