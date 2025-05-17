Prof. Dr. Celal Şengör'e Hapis İstemi: Türk Halkını Aşağılama Suçlaması

Prof. Dr. Celal Şengör'e Hapis İstemi: Türk Halkını Aşağılama Suçlaması
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Prof. Dr. Celal Şengör, sosyal medyada yaptığı açıklamalar nedeniyle 'Türk milletini alenen aşağılama' suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Şengör, ifadelerini bilimsel verilere dayandırdığını savundu.

Prof. Dr. Celal Şengör hakkında, sosyal medyada paylaşılan bir video kaydındaki sözleri nedeniyle 'Türk milletini alenen aşağılama' suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Prof. Dr. Şengör'ün 20 Kasım 2024 tarihinde sosyal paylaşım sitelerinde yayımlanan bir videoda, "Benim dünyada gördüğüm en kötü ülkelerden biridir. Ben Türk halkı kadar cahil, Türk halkı kadar ahlak kavramından yoksun bir toplum tanımadım. Bugün Anadolu Türkü'nün ortalama IQ'su 86, normal insan ise 90" şeklinde sözleri üzerine başlatılan soruşturma tamamlandı. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, söz konusu ifadelerin ardından 12 Mayıs 2025 tarihinde Adalet Bakanlığı'ndan soruşturma izni verildiği kaydedildi.

'SÖZLERİM BİLİMSEL VERİLERE DAYALI'

Prof. Dr. Şengör savunmasında "İfadeler kendime ait bu konuşmaları elimdeki bilimsel belgelere dayanarak söyledim. Sözlerim hakaret amaçlı değil bilimsel verilere dayalı" dediği öğrenildi.

2 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Şengör hakkında, 'Türk milletini alenen aşağılama' suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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