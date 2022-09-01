Hz. İbrahim ve Hz. Musa'ya ilişkin tepki çeken sözler sarf eden Celal Şengör hakkında soruşturma başlatıldı

Prof. Dr. Celal Şengör, geçtiğimiz günlerde bir canlı yayına konuk olmuş ve oradaki konuşmasında dini değerlerle ilgilitepki çeken sözler sarf etmişti.

HZ. İBRAHİM VE HZ. MUSA'YI YOK SAYDI

Şengör, "Onların hepsi masal. İbrahim diye bir adamın yaşadığı malum değil… Bütün bu söylenen kişiler tarihte yok. Bunların hepsi o üç tane kutsal kitap denilen aslında… Hayır ama bu önemli Suriye din geleneği Mezopotamya din geleneğinden türemiş bir yan branştır. Bizim bugün İbrahim'i dinler dediğimiz işte Musevilik, Hristiyanlık, arkasından İslam yani Museviliğe bakıyorsun Musa peygamber diyorlar. O adamı da tarih bilmiyor. Yok öyle bir isim. Musevilerin kitabında bir Mısır'dan çıkış vardır meşhur. Yok öyle bir olay. Yani incelendi, yayınlandı." ifadelerini kullanmıştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Celal Şengör hakkında, 23 Mayıs 'ta katıldığı programda kullandığı sözler nedeniyle "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerlere alenen aşağılama" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

İFADE VERECEK

Şengör, "şüpheli" sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Şengör'ün önümüzdeki günlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu'na gelerek ifadesini vermesi bekleniyor.