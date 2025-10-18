Haberler

Prof. Dr. Bayram Yılmaz, Avrupa Bilimler Akademisi'ne Üye Seçildi

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, Avrupa Bilimler Akademisi'ne üyeliğe kabul edildi ve bilimsel çalışmalarını sundu. Yılmaz, üyeliklerinin ülkenin bilimsel başarısını yücelttiğini vurguladı.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, üyeliğe kabul edildiği Avrupa Bilimler Akademisi'nde bilim insanlarına çalışmalarını sundu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 1988'de kurulan ve Avrupa'nın disiplinler arası en prestijli akademik kurumlarından Avrupa Bilimler Akademisi, bilim, sanat ve beşeri bilimler alanlarında üstün başarı göstermiş akademisyenleri üyeliğe kabul ediyor.

Prof. Dr. Bayram Yılmaz ise fizyoloji ve sinirbilim alanındaki bilimsel katkıları dolayısıyla üyeliğe seçildi.

Prof. Dr. Yılmaz, Barselona'da düzenlenen ve Avrupa'nın önde gelen bilim insanlarının katıldığı Avrupa Bilimler Akademisinin "Building Bridges Barcelona 2025" etkinliğine katıldı.

Törende yaptığı sunumda nörofizyoloji, nöroendokrinoloji ve çevre sağlığı alanlarındaki bilimsel çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, resmen üyeliğe kabul edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Yılmaz, Avrupa Bilimler Akademisi üyeliğinin Türkiye'nin bilimsel üretkenliğinin ve akademik saygınlığının Avrupa düzeyinde takdir edilmesi olduğunu belirtti.

Yılmaz, "Bu gurur, yalnızca şahsıma değil, ülkemize ve Dokuz Eylül Üniversitesi ailesine aittir. Ülkemiz, üniversitemiz, insanlık ve gelecek için üretmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Fırat Özdemir - Güncel
