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Prof. Dr. Aziz Sancar'a Azerbaycan Milli İlimler Akademisi'nden onursal üyelik belgesi

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Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, Azerbaycan Milli İlimler Akademisi (AMİA) tarafından onursal üyelik belgesi ve oda tahsis edildi.

Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'a, Azerbaycan Milli İlimler Akademisi (AMİA) onursal üyelik belgesi takdim edildi, AMİA'da oda tahsis edildi.

Prof. Dr. Sancar, AMİA'nın davetiyle geldiği başkent Bakü'de AMİA Yönetim Kurulu binasını ziyaret etti.

AMİA Başkanı Prof. Dr. İsa Habibbeyli tarafından karşılanan Sancar, binayı gezerek bilgi aldı. Habibbeyli, Sancar'a oda tahsis ettiklerini belirterek, odayı kendisine takdim etti.

Sancar daha sonra AMİA Yönetim Kurulu Konferans salonunda bilim insanlarıyla bir araya geldi.

Prof. Habibbeyli burada yaptığı konuşmada Sancar'ın yaşamından, bilimsel başarılarından, Türk dünyasına ve Azerbaycan'a olan sevgisinden bahsetti. 2023'te AMİA Genel Kurulunda Sancar'a onursal üyelik verilmesi yönünde karar alındığını bildiren Habibbeyli, onursal üyelik belgesini sundu.

Sancar, akademinin kararı için teşekkürlerini ileterek, "Azerbaycan'da her zaman bana saygı gösteriliyor. Bunun için minnettarım. Buraya sevinçle geliyorum. Türkiye'ye geldiğim kadar seviniyorum. Azerbaycan benim için Türkiye kadar önemlidir." dedi.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı'nın da yer aldığı etkinlikte Sancar, "Türk dünyası ve Çin'de bilim ve teknoloji (1970-2020)" başlıklı sunum yaptı.

Kaynak: AA / Güncel

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