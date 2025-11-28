Prof. Dr. Ayten Erdoğan'ın Tutuklama Kararına Tepki

(ANKARA) - Türkiye Psikiyatri Derneği Merkez Yönetim Kurulu ve İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu'ndan yapılan açıklamada, "Prof.Dr. Ayten Erdoğan hakkındaki tutuklama kararı kaldırılmalı ve serbest bırakılmalıdır. Yargı süreci masumiyet karinesi korunarak sürdürülmeli, savunma hakkı adına hakkındaki iddialara ve dosyaya erişimi sağlanmalıdır." denildi.

İstanbul'daki Balıklı Rum Hastanesi'ne yönelik yapılan "usulsüz reçete" soruşturması kapsamında aralarında Prof. Dr. Ayten Erdoğan'ın da bulunduğu 3 kişi tutuklandı. Türkiye Psikiyatri Derneği Merkez Yönetim Kurulu ve İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu, Ayten Erdoğan'ın tutuklanmasına ilişkin yazılı açıklama yayımladı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Prof.Dr. Ayten Erdoğan ile ilgili son günlerde basında yer alan haberleri ve adli süreci üzüntü ve endişe ile izlemekteyiz. Meslektaşımızın masumiyet karinesi zedelenerek ve lekelenmeme hakkı yok sayılarak bazı basın araçlarında yer alma şeklinin de halkın gerçek bilgiye ulaşma hakkı ile ilgili olmadığı kanısındayız. Kendisi ile ilgili beş yıl önce başlatılan bir soruşturma dosyasında bilgi ve belgelerin erişimine yönelik kısıtlama kararının getirilmesi savunma hakkını zorlaştırdığı gibi yanıltıcı bilgilerin yaygınlaşmasını kolaylaştırmaktadır.

"Meslektaşımızla ilgili tutuklu yargılama yapılıyor olması kabul edilemez"

Bu sınırlı bilgilere rağmen daha ilk günden iddia edilen zarar miktarının gerçek olmadığı, meslektaşımızın da sorumluluğunun bulunmadığını beyan ederek hesaplanan tutarı yine de ödediği ortaya çıkmıştır. Kısıtlama kararı kaldırıldığında dosyadaki diğer bilgilere ve gerçeklere ulaşmamız mümkün olacaktır. Gerekmediği müddetçe özgürlüklerden en az kısıtlama yapılması esas iken, tedavi alması gereken hastalığına rağmen beş yıl önceki bir olay ile ilgili ifade alımında uzun gözaltıya maruz bırakılması, toplum vicdanını yaralayan olaylarda tutuksuz yargılama örnekleri varken böylesi bir konuda meslektaşımızla ilgili tutuklu yargılama yapılıyor olması kabul edilemez.

"Tedavisinden uzun süre mahrum kalması açık bir sağlık ve insan hakkı ihlalidir"

Bu ve benzeri olaylar toplumun yargıya ve yargılama süreçlerine olan güvenini sarsmaktadır. Ayrıca tutukluluk süresince meslektaşımızın sürekli kullanması gereken ve alınmadığında ciddi sağlık riski oluşturacak ilaçlarına erişemediği öğrenilmiştir. Sürekli ilaç alması gereken bir kişinin hangi mevzuat ya da gerekçe ile olursa olsun tedaviye ulaşımının kısıtlanması, sürdürülmesi gereken tedavisinden uzun süre mahrum kalması açık bir sağlık ve insan hakkı ihlalidir. Prof.Dr. Ayten Erdoğan hakkındaki tutuklama kararı kaldırılmalı ve serbest bırakılmalıdır."