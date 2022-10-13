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Prof. Dr. Arif Verimli: Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Başhekimi'yken 'İntihar Müdahale Merkezi ve Hattı' Kurdum. Her İyi Şeye Düşman...

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Prof. Dr. Arif Verimli: Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Başhekimi'yken 'İntihar Müdahale Merkezi ve Hattı' Kurdum. Her İyi Şeye Düşman...

Prof. Dr. Arif Verimli, "Ben, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Başhekimi'yken 'İntihar Müdahale Merkezi ve Müdahale Hattı' kurdum. Bilin bakalım kim kapattı? Cevap veriyorum; her iyi şeye düşman R.A. isimli bir bakan. Tarih affetmeyecek. Ben asla affetmeyeceğim onu, ayrı konu" dedi.

Prof. Dr. Arif Verimli, "Ben, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Başhekimi'yken 'İntihar Müdahale Merkezi ve Müdahale Hattı' kurdum. Bilin bakalım kim kapattı? Cevap veriyorum; her iyi şeye düşman R.A. isimli bir bakan. Tarih affetmeyecek. Ben asla affetmeyeceğim onu, ayrı konu" dedi.
Eski Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Arif Verimli, sosyal medya hesabında bugün yaptığı paylaşımda, hastane bünyesinde kurduğu 'İntihar Müdahale Merkezi ve Müdahale Hattı'nın daha sonra kapatıldığını açıkladı. Verimli, paylaşımında şunları kaydetti:
"Ben, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Başhekimi'yken 'İntihar Müdahale Merkezi ve Müdahale Hattı' kurdum. Bilin bakalım kim kapattı? Cevap veriyorum; her iyi şeye düşman R.A. isimli bir bakan. Tarih affetmeyecek. Ben asla affetmeyeceğim onu, ayrı konu."

Kaynak: ANKA / Güncel

Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Arif Verimli Güncel Haberler

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