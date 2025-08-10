Priştine'de Uluslararası Grafiti Festivali Coşkuyla Gerçekleşti

Kosova'nın başkenti Priştine'de düzenlenen 9. Uluslararası Meeting of Styles Grafiti Festivali, farklı ülkelerden gelen sanatçıların duvarlara özgürce graffiti süslemesiyle renkli görüntüler oluşturdu. Festival, empati ve birlik teması etrafında şekillenen çeşitli etkinlikler ve aktivitelerle sona erdi.

Kosova'nın başkenti Priştine'de Uluslararası Meeting of Styles Grafiti Festivali düzenlendi.

Priştine'nin "Rruga B" Caddesi'nde bu yıl 9'uncusu düzenlenen festival kapsamında birçok ülkeden gelen yaklaşık 100 sanatçı duvarlara grafiti çizdi.

Vermek istedikleri mesajı özgürce seçen grafiti sanatçılarının duvarlara yansıttığı çalışmalar, renkli görüntüler oluşturdu.

Festival bu yılki "Seçilmiş Sebep" temasıyla empati, birlik ve günlük seçimlerimizin çevremizdeki dünyayı nasıl şekillendirdiğini keşfetmeye odaklandı.

8 Ağustos'ta başlayan ve bugün sona eren festival kapsamında çocuklar için aktiviteler, müzik performansları ve yarışmalar da düzenlendi.

