Prime Video'nun 'Dehşet Bey' Filminin Galası Yapıldı

Güncelleme:
Prime Video'nun yerli yapımlarından olan 'Dehşet Bey'in galası Feriye'de gerçekleştirildi. Filmin oyuncuları Barış Arduç ve Tuba Büyüküstün, film hakkında duygularını paylaştı. Arduç, film için yüksek duygular yaşadıklarını belirtirken, Büyüküstün, ekiple uyum içinde çalıştıklarını vurguladı. Film, acımasız bir suikastçının aşk ile değişen hayatını konu alıyor.

Prime Video'nun yerli yapımlarından Amazon orijinal filmi "Dehşet Bey"in galası yapıldı.

Filmin ekibinin ve oyuncuların bir araya geldiği Feriye'deki galada basın mensuplarına konuşan oyuncu Barış Arduç, daha önce filmi izlediklerini, "Dehşet Bey"in nevi şahsına münhasır, biricik bir film olduğunu söyledi.

Seyircilerin benzersiz bir film izleyeceklerine işaret eden Arduç, "Yaptığı işi bu kadar övmek bize ait bir şey değil. Çok da sevdiğimiz bir şey değil ama filmle alakalı yüksek duygular yaşıyoruz. O yüzden sizlerin neler düşündüğünü merakla bekliyoruz. İyi bir film izleyeceğimizi söyleyebilirim." dedi.

"Frekansları tutan arkadaşlar olarak bir araya geldik"

Arduç, filmde Tuba Büyüküstün ile rol almanın şahane bir duygu olduğunu dile getirerek, "İş bazında aynı frekansta olduğumuzu düşünüyorum. Dolayısıyla beraber oynarken işimiz çok kolaylaştı. Ekip halinde de frekansları tutan arkadaşlar olarak bir araya geldik. Ortak paydada buluşuyor olabilmeyi, kolektif bir iş yaparken çok kıymetli buluyorum." değerlendirmesini yaptı.

Oyuncu Tuba Büyüküstün de çekimler sırasında çok keyifli bir süreç geçirdiklerini, başından beri ekiple uyum içinde çalıştıklarını söyledi.

Projenin içinde olmanın çok büyük bir şans olduğunu ifade eden Büyüküstün, "Barış ile aramızda başından beri bir uyum vardı. Artık bir süre sonra gerçekten birbirimizi anlamak için kelimelere ihtiyaç duymadığımız bir noktaya geldik. Dolayısıyla büyük bir keyif ve şanstı benim için." görüşünü paylaştı.

"Sosyal ve felsefi fikirleri olan bir film"

Filmin senaryosuna imza atan Murat Menteş ise "Dehşet Bey 2016'da Mustafa Kutlukhan Perker ile birlikte yaptığımız bir çizgi romanın baş karakteriydi. Daha sonra adını koruyup başka bir karaktere dönüştürdüm. Dehşet Bey, daha tehlikeli, daha entelektüel ve daha karmaşık bir karaktere dönüştü." dedi.

Menteş, yapımın bir tür entelektüel serüven filmi olduğunu söyleyerek, "Arkasında bazı sosyal ve felsefi fikirleri olan bir film. Ama bir yazar olarak yazdığım metin hakkında çok konuşmak istemiyorum. Ayrıca filmi de benden ziyade Mehmet Ada Öztekin'in eseri olarak görüyorum. Yani onun dokunuşları, onun yorumu, onun vizyonu filmi biçimlendirdi." ifadelerini kullandı.

Yönetmen koltuğunda Mehmet Ada Öztekin'in oturduğu filmin oyuncu kadrosunda Arduç ve Büyüküstün'ün yanı sıra Yıldıray Şahinler, Musa Uzunlar, Saygın Soysal, Onur Özaydın ve Dolunay Soysert yer alıyor.

Yarın Prime Video'da izleyiciyle buluşacak olan film, acımasız bir suikastçının ilk kez aşkla tanışmasıyla değişen hayatını konu alıyor.

Kaynak: AA / Ahmet Esad Şani - Güncel
