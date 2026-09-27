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Preveze Deniz Zaferi'nin 488. yıl dönümünde TCG Zıpkın Marmaris'te halka açıldı

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Preveze Deniz Zaferi'nin 488. yıl dönümünde TCG Zıpkın Marmaris'te halka açıldı
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Preveze Deniz Zaferi'nin 488. yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü kapsamında TCG Zıpkın, Marmaris Cruiseport Büyük İskelesi'ne demirleyerek vatandaşların ziyaretine açıldı. Gemi saat 16.00'ya kadar gezilebilecek, ziyaretçilere teknik bilgi veriliyor.

Preveze Deniz Zaferi'nin 488. yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü kapsamında Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı TCG Zıpkın gemisi Marmaris'te vatandaşların ziyaretine açıldı.

Marmaris Cruiseport Büyük İskelesi'ne demirleyen gemide görevli personel, ziyaretçilere geminin teknik özellikleri ve kabiliyetleri hakkında bilgi verdi.

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya da gemiyi ziyaret ederek personelin Preveze Deniz Zaferi ve Deniz Kuvvetleri Günü'nü kutladı.

Kaya, geminin bölümlerini gezerek yürütülen görevler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Vatandaşların güvertede hatıra fotoğrafı çektirdiği TCG Zıpkın, saat 16.00'ya kadar ziyarete açık olacak.

Kaynak: AA
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