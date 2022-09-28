Preveze Deniz Zaferi'ni su altında Türk bayrağı açarak kutladılar Güncel Haberler Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, Preveze Deniz Zaferi'nin 484'üncü yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla dalış eğitmeniyle su altında Türk bayrağı açtı. Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, Preveze Deniz Zaferi'nin 484'üncü yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla dalış eğitmeniyle su altında Türk bayrağı açtı. Turan, Deniz Yıldızları Spor Kulübü dalış eğitmeni Sedat Türkmen ile Kerpe'de yaklaşık 20 metre yükseklikte falez bulunan Kartalkaya mevkisinden dalış gerçekleştirdi. Anan Turan ile Türkmen, daha sonra Preveze Deniz Zaferi'nin 484'üncü yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü'nü su altında Türk bayrağı açarak kutladı. Tarihi Ceneviz Limanı mendirek kalıntıları ve deniz çayırlarının bulunduğu bölgede gerçekleştirilen dalış, yaklaşık yarım saat sürdü. Turan, AA muhabirine, bölgede sıklıkla dalış gerçekleştirdiğini, ekim ayı olmasına rağmen su sıcaklığının 21 derece civarında olduğunu söyledi. Gençlerin sıklıkla yüksekten suya atladığı bölgeyi merak ettiği için Kartalkaya bölgesinde dalış gerçekleştirdiğini aktaran Turan, "Preveze Deniz Zaferi'mizin yıl dönümüyle alakalı deniz altında Türk bayrağımızı dalgalandıralım istedik. Bu dalışımızı bu atmosferde yaptık." dedi. Güncel Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu Adnan Turan su Güncel Haberler

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