İngiltere Kralı 3. Charles'ın oğlu Sussex Dükü Prens Harry, Ukrayna ziyaretinin ardından ihtiyaç halinde tekrar orduya katılabileceğini söyledi.

Prens Harry, geçen hafta Ukrayna'ya yaptığı ziyaretin ardından The Telegraph gazetesine özel bir röportaj verdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya-Ukrayna savaşına yaklaşımının ABD halkının genel yaklaşımını temsil etmediğini kaydeden Prens Harry, İngiltere'nin de son 10 yıldır Rusya'yla savaşta olduğunu belirterek, "Bize doğru insansız hava araçları, mermiler ve roketler uçmaması savaşta olmadığımız anlamına gelmiyor." dedi.

Avrupa'nın Rusya tehdidinin farkında olduğunu, ancak en büyük endişesinin de Avrupa'nın kendi içinde birbirine düşmesi olduğunu ifade eden Prens Harry, "Ukrayna'dan öğrenebileceğimiz çok şey var. Dünyanın da Ukrayna'dan öğreneceği çok şey olduğunu düşünüyorum. Yeniden askere çağrılırsam, orada böyle bir ihtiyaç varsa ülkeme hizmet etmek için eski silah arkadaşlarım ve görevdeki askerlerle birlikte yüzde 100 hazır bulunacağım." diye konuştu.

Prens Harry, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili dezenformasyonun sosyal medya üzerinden yayılmasına da tepki gösterdi.

Sosyal medyada böylesine bir durum söz konusuyken bazı liderlerin bu ortamdan çıkar sağladığını kaydeden Prens Harry, bu durumun da kendisini endişelendirdiğini ve bu kişiler arasında Amerika'daki "bazı güçlü aktörlerin" bulunduğunu vurguladı.

İngiltere Kralı Charles'ın küçük oğlu Prens Harry, ABD ara seçimlerine ilişkin de yorum yaparak, "Ocak ayı itibarıyla bir şeyler değişecek. Hepimizin gözünün orada olması lazım. Avrupa birleşik bir cephe halinde. Burada daha fazla Amerikan desteği görmek güzel olur." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA