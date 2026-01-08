İngiltere'de monarşi karşıtı grup, eski Prens Andrew hakkında "cezai soruşturma" çağrısı yaptı

İngiltere'de monarşi karşıtı grup, eski Prens Andrew'un 2007'de malikanesinin satışından elde ettiği paranın "suç gelirlerinden gelmiş olabileceği" iddiasıyla Andrew hakkında polisin cezai soruşturma başlatması çağrısında bulundu.

Monarşi karşıtı grup Cumhuriyet, Andrew Mountbatten-Windsor'ın 2007'de "Sunninghill Park" adlı malikanesini piyasa değerinin yaklaşık 7 milyon sterlin üzerinde satmasına ilişkin gündeme gelen iddiaların ardından yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, söz konusu satıştan elde edilen paranın, suç gelirlerinden gelmiş olabileceğine dair bulgular bulunduğu öne sürülerek, bunun "rüşvet veya kara para aklama şüphesi" doğurduğu savunuldu.

Grubun, Andrew hakkında özel kovuşturma başlatılması için avukatlara talimat verdiği kaydedilen açıklamada, olası bir dizi suçlamanın hukuki olarak araştırılacağı bildirildi.

"Polis her seferinde görmezden geliyor ve harekete geçmiyor"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Republic grubunun lideri Graham Smith, "Bu konu, uzun süredir gündemde. Başka biri olsaydı, mülkün piyasa değerinin bu denli üzerinde satılması nedeniyle yıllar önce soruşturma açılmış olurdu." ifadelerini kullandı.

Smith, Andrew'un sık sık yolsuzluk ve hukuka aykırı davranış iddialarıyla karşı karşıya kaldığını belirterek, "Buna rağmen polis, her seferinde görmezden geliyor ve harekete geçmiyor." iddiasında bulundu.

Bu nedenle özel kovuşturma yoluna gittiklerini vurgulayan Smith, sürecin, Kraliyet Ailesi'nin dokunulmazlığına ilişkin kamuoyunda oluşan endişeler nedeniyle sıradan vatandaşların desteğiyle finanse edildiğini belirtti.

Smith, Andrew'un söz konusu mülkü 5 yıl boyunca satmakta zorlandığını, ardından bir Kazak oligarkın mülkü piyasa değerinin 7 milyon sterlin üzerinde satın aldığını hatırlatarak, "Bu durum, açıkça soruşturulması gereken ciddi şüpheler doğuruyor." ifadesini kullandı.

BBC: Rüşvetle bağlantılı oligark, Andrew'a malikane için 15 milyon sterlin ödedi

BBC'nin yürüttüğü bir araştırmaya göre, eski Prens Andrew'un 2007'de Berkshire'daki Sunninghill Park adlı malikanesini satın alan Kazak milyarder Timur Kulibayev, bu alımı finanse etmek için daha sonra İtalya'daki savcılar tarafından rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasıyla ilişkilendirilen bir şirketten sağlanan fonları kullandı.

Savcılık makamları, Enviro Pacific Investments şirketinin 2007'de bir rüşvet ağı kapsamında elde edilen paraları aldığını tespit etti.

Bu ödemelerin tamamlanmasından haftalar sonra Kulibayev, söz konusu mülkü Andrew'dan 15 milyon sterline satın aldı.

Satış bedelinin, mülkün piyasa değerinin yaklaşık 7 milyon sterlin üzerinde olduğu ortaya kondu.

? İngiltere Kralı Charles, kardeşinin ünvanlarını geri almıştı

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı oluşturduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein kurbanlarından Virginia Giuffre'nin cinsel istismarla suçladığı Mountbatten-Windsor, hakkındaki tüm iddiaları reddetse de 2019'da tüm resmi Kraliyet görevlerinden çekildiğini açıklamıştı.

Ekim 2025'te Giuffre'nin iddialarının yer aldığı kitabın yayımlanmasıyla söz konusu iddiaların, Kraliyet Ailesi ve Kral Charles'ı meşgul ettiğini belirten Mountbatten-Windsor, "Prens" hariç tüm Kraliyet ünvanları, rütbe ve nişanlarını bırakacağını duyurmuştu.

Ancak Kral Charles, bir adım ileriye giderek "Prens" ünvanını da almış, kardeşinin bundan böyle "Andrew Mountbatten-Windsor" olarak hayatına devam edeceğini açıklamıştı.

Mountbatten-Windsor'ın yaşadığı Windsor Kalesi'ndeki Royal Lodge malikanesinin de elinden alınabileceği belirtilmişti.