Prematüre Bebekler ve Aileleri için Anlamlı Etkinlik

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nde doğan prematüre bebekler ve aileleri düzenlenen etkinlikte hastane çalışanlarıyla bir araya geldi.

Çocuklarıyla ilk defa bu tarz etkinliğe katılan aileler hastane çalışanlarına teşekkür edip, onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yenidoğan Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Zeynep Alp Ünkar, hastanede çok küçük prematüre bebeklerin bakıldığını söyledi.

Bunun yanı sıra "geç prematüre" olarak ifade edilen, 36 haftalık bebeklerin bakımlarının burada özel bir ekiple yapıldığını dile getiren Ünkar, "Bebeklerimizin özellikle 3 ve 4. basamak yoğun bakımların olduğu hastanelerde tedavilerinin yapılması gerekiyor. Bu konuda da farkındalık adına mezun bebeklerimizin aileleriyle birlikteyiz." dedi.

"Anne oğul ilk defa birlikte bir etkinliğe katıldık"

Etkinlikte, 6 aylıkken prematüre doğan Uras Aybars'ın annesi Burcu Demirçapa Sarı da tecrübelerini anlattı.

Sarı, hamilelik süreci normal giderken her şeyin bir anda tersine döndüğünü ifade ederek, şunları kaydetti:

"Ben normalde Çapa'da doğum yaptım. Daha sonra buraya sevk ettiler. Bende gebelik zehirlenmesi başlamıştı. Bu yüzden ikimizi birbirimizden ayırdılar. Uras Aybars, 6 aylıkken 650 gram doğdu. Bu hastanede zorlu 96 günümüz geçti, 3 defa ameliyat olduk. Hala daha yapılması gereken ameliyatlarımız var. Zor ama kucağımıza aldıktan sonra kolay geçiyor. Çocuğum 22 Ağustos'tan beri kucağımızda. Anne ve oğul ilk defa bir etkinliğe katıldık. Çok heyecanlıyım."