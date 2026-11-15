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Prag'da kamu yayıncıları tasarısına karşı eyleme yüz binlerce kişi katıldı

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Prag'da yüz binlerce kişi, hükümetin kamu yayıncılarının finansmanını değiştiren yasa tasarısını protesto etti. Organizatörler gösteriye 350 bin ila 450 bin kişinin katıldığını açıkladı; resmi makamlar veri paylaşmadı ve yoğunluk metro seferlerini aksattı.

Çekya'nın başkenti Prag'da, yüz binlerce kişi, hükümetin kamu yayıncılarının finansman sistemini değiştirmeyi öngören yasa tasarısını protesto etti.

Radio Prague International'ın haberine göre, "Demokrasi İçin Bir Milyon An" adlı sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla göstericiler, başkentteki Letna Meydanı'nda toplandı.

Göstericiler, Başbakan Andrej Babis hükümetinin Çek Televizyonu (CT) ve Çek Radyosunun (CRo) mevcut abonelik ücretleri yerine doğrudan devlet bütçesinden finanse edilmesini öngören düzenlemesine tepki gösterdi.

Söz konusu düzenlemenin kamu yayıncılarının bağımsızlığını tehlikeye atabileceğini savunan protestocular, hükümetten tasarıyı geri çekmesini istedi.

Organizatörler gösteriye 350 bin ila 450 bin kişinin katıldığını açıklarken, resmi makamlar katılımcı sayısına ilişkin veri paylaşmadı.

Protestoyu düzenleyen kuruluşun başkanı Mikulas Minar, yaptığı konuşmada, hükümeti önemli yasaları yeterli tartışma yapılmadan hızla geçirmeye çalışmakla suçladı.

Hükümetin tasarıyı geri çekmesini ve kamu yayıncılarının geleceğine ilişkin gerçek bir diyalog başlatmasını isteyen Minar, Temsilciler Meclisi Başkanı Tomio Okamura'nın görevden alınması ve aşırı sağcı Özgürlük ve Doğrudan Demokrasi (SPD) partisinin Savunma Bakanlığından sorumlu olmaması çağrısında da bulundu.

Göstericiler "Medyadan elinizi çekin" ve "Slovakya senaryosunu reddediyoruz" yazılı pankartlar taşırken, gösteriye yoğun katılım nedeniyle Prag'da metro seferlerinde aksamalar yaşandı.

Ulaşım yetkilileri, bazı istasyonlarda aşırı yoğunluk nedeniyle yolcu girişlerinin sınırlandırıldığını bildirdi.

Kamu yayıncılarının finansmanına ilişkin tartışmalar

Başbakan Babis liderliğindeki koalisyon hükümetinin hazırladığı düzenleme, kamu yayıncılarının vatandaşlar ve işletmeler tarafından ödenen ücretler yerine doğrudan devlet bütçesinden finanse edilmesini öngörüyor.

Tasarı kapsamında kamu yayıncılarına ayrılan kaynakların mevcut düzeye göre yaklaşık yüzde 15 azalması bekleniyor.

Düzenlemeye karşı çıkanlar, finansmanın doğrudan hükümetin kontrolündeki bütçeye bağlanmasının siyasi müdahalelere yol açabileceğini, kaynakların azaltılmasının ise personel kayıpları ve program iptalleriyle sonuçlanabileceğini savunuyor.

Başbakan Babis ise düzenlemenin basın özgürlüğünü veya kamu yayıncılarının bağımsızlığını olumsuz etkileyeceği yönündeki eleştirileri reddediyor.

Hükümetin yasa tasarısını 24 Ekim'de parlamentonun ilk aşamasından geçirmesinin ardından ülkede protestolar düzenlenmiş, kamu yayıncılarının çalışanları da 3 Kasım'da greve gitmişti.

Söz konusu greve sendikalar, öğrenciler, üniversiteler, sanatçılar ve çeşitli sivil toplum kuruluşları destek vermişti.

Kaynak: AA
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