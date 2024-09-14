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Prag Büyükelçisi Metin Feyzioğlu’ndan Kırıkkale Valisi Makas’a Ziyaret

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Prag Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Kırıkkale Valisi Mehmet Makas’ı ziyaret ederek bir süre görüştü. Ziyarete iş insanı Ömer Gültekin ve avukat Görkem Alyanak da katıldı.

Prag Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Kırıkkale Valisi Mehmet Makas'ı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Makas, Büyükelçisi Feyzioğlu ve beraberindekileri makamında kabul etti.

Misafirleriyle bir süre görüşen Makas, ziyarettin duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ziyarette, iş insanı Ömer Gültekin ve avukat Görkem Alyanak de yer aldı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim İdik - Güncel

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