Prag Büyükelçisi Metin Feyzioğlu’ndan Kırıkkale Valisi Makas’a Ziyaret

Prag Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Kırıkkale Valisi Mehmet Makas'ı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Makas, Büyükelçisi Feyzioğlu ve beraberindekileri makamında kabul etti.

Misafirleriyle bir süre görüşen Makas, ziyarettin duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ziyarette, iş insanı Ömer Gültekin ve avukat Görkem Alyanak de yer aldı.