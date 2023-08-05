Pozantı Kongresi'nin 103. yıl dönümü törenle kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün katılımıyla 5 Ağustos 1920'de düzenlenen Pozantı Kongresi'nin 103. yıl dönümü törenle kutlandı. Pozantı Kaymakamı Fatih Karamahmut ve Belediye Başkanı Mustafa Çay, ilçe merkezindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Törende, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. İstasyonda devam eden programda, Atatürk'ü Pozantı'ya getiren temsili tren karşılandı. Karamahmut, buradaki konuşmasında, Anadolu'nun düşman işgalinden kurtarılmasında Pozantı Kongresi'nin önemli rol üstlendiğini söyledi. Törene, İlçe Emniyet Müdürü Kahraman Özkeskin, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Mehmet Nuri Dilek, siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar da katıldı.