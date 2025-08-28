Pozantı Hastanesi'nde 'Gebe Okulu' Hizmete Girdi

Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesi'nde, sağlıklı bir hamilelik ve bilinçli bir doğum süreci için "Gebe Okulu" hizmete girdi.

Hastane Başhekimi İshak Basatemur, sağlıklı nesillerin bilinçli annelerden geçtiğini belirtti.

Gebe Okulu ile anne adaylarını hem psikolojik hem de fizyolojik olarak doğuma hazırladıklarını ifade eden Basatemur, birimin hayırlı olmasını diledi.

Müdür Yardımcısı Fatma Şimşek de hizmete giren birimde hamilelik sürecinde anne adaylarını bilinçlendirme, normal doğumu teşvik etme ve doğum sonrası anne-bebek bağını güçlendirmek amacıyla çalışmalar yapılacağını ifade etti.

Şimşek, baba adaylarının da faydalanabileceği birimdeki eğitimleri tamamlayanlara katılım belgesi verileceğini kaydetti.