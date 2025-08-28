Pozantı Hastanesi'nde 'Gebe Okulu' Hizmete Girdi

Pozantı Hastanesi'nde 'Gebe Okulu' Hizmete Girdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesi tarafından başlatılan 'Gebe Okulu', hamilelik sürecindeki anne adaylarına hem psikolojik hem de fizyolojik destek sunacak ve normal doğumu teşvik edecek.

Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesi'nde, sağlıklı bir hamilelik ve bilinçli bir doğum süreci için "Gebe Okulu" hizmete girdi.

Hastane Başhekimi İshak Basatemur, sağlıklı nesillerin bilinçli annelerden geçtiğini belirtti.

Gebe Okulu ile anne adaylarını hem psikolojik hem de fizyolojik olarak doğuma hazırladıklarını ifade eden Basatemur, birimin hayırlı olmasını diledi.

Müdür Yardımcısı Fatma Şimşek de hizmete giren birimde hamilelik sürecinde anne adaylarını bilinçlendirme, normal doğumu teşvik etme ve doğum sonrası anne-bebek bağını güçlendirmek amacıyla çalışmalar yapılacağını ifade etti.

Şimşek, baba adaylarının da faydalanabileceği birimdeki eğitimleri tamamlayanlara katılım belgesi verileceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Onur Can Bulat - Güncel
Ülkeyi felakete sürükleyen salgın! Ölü sayısı 75'e ulaştı

Ülkeyi mezarlığa çeviren salgın! Ölü sayısı 75'e yükseldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aileleri kara kara düşündüren yurt ve ev fiyatları! 58 bin TL isteyen bile var

Aileleri kara kara düşündüren fiyatlar! 58 bin TL isteyen bile var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.