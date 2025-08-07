Pozantı'da şehit özel harekat polisi Erhan Konuk için mevlit okutuldu

Adana'nın Pozantı ilçesinde şehit özel harekat polisi Erhan Konuk için mevlit okutuldu.

Adana'nın Pozantı ilçesinde şehit özel harekat polisi Erhan Konuk için mevlit okutuldu.

Hakkari'de 8 yıl önce şehit olan Konuk için Zafer Mahallesi'ndeki evinin önünde mevlit programı düzenlendi.

AK Parti Adana Milletvekili Sunay Karamık, Pozantı Kaymakamı Sıtkı Özmen ve Belediye Başkanı Ali Avan'ın da katıldığı programda Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Programın ardından katılımcılar, şehidin Aşçıbekirli Mahallesi'ndeki kabrine ziyarette bulundu.

Kaynak: AA / Onur Can Bulat - Güncel
