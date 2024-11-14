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Pozantı'da Rüşvet İddiasıyla Belediye Çalışanı Gözaltında

Pozantı'da Rüşvet İddiasıyla Belediye Çalışanı Gözaltında
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Adana'nın Pozantı ilçesinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde görevli bir belediye çalışanı, rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alındı. Belediye Başkanı, hukuk dışı hiçbir olaya izin vermeyeceklerini belirtti.

Adana'nın Pozantı ilçesinde 1 belediye çalışanı rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Pozantı Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde görevli A.F.Y. hakkında rüşvet aldığı iddiası üzerine çalışma başlatıldığı belirtildi.

Yürütülen çalışma sonucu şüphelinin rüşvet alarak görevini kötüye kullandığı iddiasıyla gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Ali Avan, hizmet ettiği sürece hukuk dışı hiçbir olaya geçit vermeyerek diğer çalışanların zan altında kalmaması için yozlaşmış personelleri yargıya teslim edeceğini bildirdi.

Kaynak: AA / Onur Can Bulat - Güncel
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