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Çayda mahsur kalan kişi kurtarıldı

Çayda mahsur kalan kişi kurtarıldı
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Adana'nın Pozantı ilçesinde serinlemek için girdiği Çakıt Çayı'nda suyun debisinin yükselmesiyle mahsur kalan kişi, itfaiye ve jandarma ekipleri tarafından can simidiyle kurtarıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ADANA'nın Pozantı ilçesinde debisi yükselen çayda mahsur kalan kişi, ekipler tarafından kurtarıldı.

İlçedeki Belemedik Mahallesi'nde serinlemek için Çakıt Çayı'na giren ismi öğrenilemeyen bir kişi, suyun debisinin yükselmesi nedeniyle mahsur kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, mahsur kalan kişiyi can simidiyle kıyıya çıkardı. Vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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