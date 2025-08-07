Pozantı'da Açık Hava Sinema Keyfi: 'Çanakkale Son Mektup' Gösterimi

Pozantı'da Açık Hava Sinema Keyfi: 'Çanakkale Son Mektup' Gösterimi
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Adana'nın Pozantı ilçesinde, 'Gezen Sinema Tırı' etkinliği kapsamında açık havada 'Çanakkale Son Mektup' filmi gösterildi. Etkinlik öncesinde çocuklar için çeşitli aktiviteler düzenlendi.

Adana'nın Pozantı ilçesinde, "Gezen Sinema Tırı" ile açık havada "Çanakkale Son Mektup" filminin gösterimi yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, başta çocuklar olmak üzere herkesi ücretsiz sinemayla buluşturma hedefiyle hayata geçirilen "Gezen Sinema Tırı" Pozantı'ya geldi.

Atatürk Kültür Merkezi önünde gerçekleştirilen film gösterimi öncesi Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekipleri tarafından çocuklar için yüz boyama, ok atma, mini golf, ebru sanatı etkinlikleri düzenlendi.

AK Parti Adana Milletvekili Sunay Karamık, burada yaptığı konuşmada, "Bu akşam birlikte yıldızların altında, serin bir yaz gecesinde Pozantılı hemşehrilerimizle sinema heyecanı yaşayacağız. Üstelik izleyeceğimiz film güzel ülkemizin düşmanlara karşı nasıl kazanıldığını anlatan Çanakkale Son Mektup filmi olacak. Bu eşsiz atmosferin her anı adeta hafızalarımıza kazınacak. Ayrıca açık havada sadece film izlemeyeceğiz, birlikte olmanın, ailece eğlenmenin, yan yana oturmanın kıymetini yeniden hissedeceğiz." dedi.

Pozantı Belediye Başkanı Ali Avan da katılımcılara ve etkinliği düzenleyenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından "Gezen Sinema Tırı"nda "Çanakkale Son Mektup" filminin gösterimi yapıldı.

Kaynak: AA / Onur Can Bulat - Güncel
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