Postmodern Jukebox İstanbul'da Müzikseverlerle Buluştu

Dünyanın sevilen müzik kolektiflerinden Postmodern Jukebox, "Magic & Moonlight Tour" kapsamında İstanbul'da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne aldı.

Piu Entertainment organizasyonuyla düzenlenen konserde, topluluk, modern müzik tarihinin en büyük hitlerini 1920'lerden 1970'lere uzanan caz, swing, soul ve doo-wop gibi retro müzik türleriyle seslendirdi

Yoğun ilginin olduğu konsere, birçok seyirci vintage kıyafetle geldi ve şarkılara dans ederek eşlik etti.

Piyanist ve aranjör Scott Bradlee'nin projesi olarak 2011'de başlayan Postmodern Jukebox, kısa sürede dünya çapında ün kazandı. YouTube'da paylaştıkları retro düzenlemeler milyonlarca kez izlendi ve sosyal medyada da geniş bir hayran kitlesi edindi.

Topluluk, Michael Jackson'dan Radiohead'e, Lady Gaga'dan Nirvana'ya, ayrıca Britney Spears, The Strokes, Queen, Billie Eilish, Guns N' Roses ve Celine Dion'un arasında bulunduğu usta sanatçıların şarkılarını farklı dönemlerin müzik kültürüyle yeniden yorumluyor.

Sahnede dans performansları ve canlı caz enstrümanlarıyla şovlar da hazırlayan grup, yarın İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda konser verecek.