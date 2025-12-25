"Posta Kutusu" oyunu "nostaljik tat"larla seyircide iz bırakmayı hedefliyor

Yazarlığını ve yönetmenliğini Hakan Hüseyin Gül'ün üstlendiği, Samet Demir'in sahnelediği "Posta Kutusu" oyunu, insan ilişkileri üzerine modern dünyanın kötümserliğinden uzak bir anlatım sunuyor.

Soğanlık Kültür Merkezi'nde prömiyeri yapılan tek kişilik oyun, Ocak 2026'da Arnavutköy ve Kartal'da izleyiciyle buluşacak.

Oyuncu Samet Demir, AA muhabirine, tek kişilik oyunda çok farklı karakterlerin sergilenmesinde oyunculuğun önemine işaret ederek, "Geleneksel Türk tiyatrosunda oyunculuk yapmanın artısı oluyor karakterler arası geçişte. O, bizim elimizi biraz güçlendiriyor." ifadelerini kullandı.

Tek kişilik oyun oynamanın macera olduğunu dile getiren Demir, "Çevremdeki arkadaşlarımın da beni heveslendirmesi, teşvik etmesiyle ben de bu maceraya bir atılayım istedim. Tatlı da bir şey oldu galiba." dedi.

Demir, oyunun seyircilerin gönlünde bir iz bırakmasını istediğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Günümüzde bir Z kuşağı söylemi var. Nostaljiden, geçmişten, bizim için çok kıymetli olan kültürden, birlikten, bağlılıktan, aileden uzaklaşmaya yönelik bir yol haritası izleniyor günümüzde. Bu durum bizi çok rahatsız etmişti. Aile olmanın, birlik olmanın, yalnız insanların kalbine bir şekilde dokunabilmenin çok kıymetli olduğuna kanaat getirdiğimiz için bu oyunu oynarken salondaki her bir izleyicinin gönlünde bir iz bırakmak düşüncesiyle oynuyorum."

"Mektup neydi, tekrar hatırladık"

Oyunun ilk gösterimine gelen seyircilerdeki "nostaljik tat"larla ilgili yansımaları önemsediğini belirten Demir, "Herkesten çok tatlı tepkiler aldık. 'Bize nostaljik bir akşam yaşattınız, bizi geçmişe götürdünüz. Posta kutusu neydi, mektup neydi, bunları tekrar hatırladık. Birlik olmak neydi, bunları hatırladık.' gibi tepkiler aldık. Bu da bizi çok mutlu ve motive etti." diye konuştu.

Demir, ocak ayında Arnavutköy ve Kartal'da gösterim yapacaklarını, gelecek haftadan itibaren yeni turne programını açıklayacaklarını söyledi.

"Hikayelerim hep naif konularla ilerler, bundan vazgeçmeyeceğim"

Oyunun yazarı ve yönetmeni Hakan Hüseyin Gül de naif konuları ele almaya devam edeceğinin altını çizerek, "Arkadaşımız Tufan Yılmaz'ın bir tabiri var, 'Hakan Hüseyin Gül'ün hikayeleri hep naif bir şekilde ilerler.' diye. Ben bu naiflikten vazgeçmeyeceğim. Bütün oyunlarımdaki naifliğin Posta Kutusu'na da sirayet etmesini istedim." değerlendirmesinde bulundu.

Oyunun konusuna da değinen Gül, "Osman Demir, insanların yalnızlığına dokunmak isterken kendi yalnızlığını ve o yalnızlıkta bir çoğunluk oluşur mu, bize onu göstermeye başlıyor. Kayseri İncesu ile İstanbul Sahrayıcedid'i birbirine komşu yapıp, birbirlerinden farklı bütün insanları aynı yerde toplamaya çalışıyor." dedi.

Gül, izleyici koltuğunda oyunu seyretmekten büyük zevk aldığını vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"(Oyunun) Daha yolculuğu var ve bu yolculuğun içerisinde kendini bulabilecek bir oyun ama ben çok memnunum. Ben bir seyirci gibi oturdum, izledim. Yer yer bazı yerlerde hiç provalarda ortaya çıkmayan duygular çıkmaya başladı bende. Metnin haricinde oyuncunun metne kattığı değerle beraber güzelleşiyor. Güzel bir tepki, seyirciyle beraber bütünleşti. Osman'ın ve diğerlerinin hikayesi karşılığını buldu."