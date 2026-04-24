Posof'ta Kar Yağışı Etkili Oldu

ARDAHAN'ın Gürcistan sınırındaki ilçesi Posof'ta kar yağışı etkili oldu. Sabah saatlerinde evden çıkanlar, beyaz örtüyle karşılaştı.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düştüğü Posof ilçesinde sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. İlçe merkezi beyaza bürünürken, vatandaşlar şaşkınlık yaşadı. Otomobilinin üzerindeki karları temizleyen Özkan Kalkan, baharı beklerken karla karşılaştıklarını söyledi. Bir süre önce Bursa İnegöl'den memleketi Posof'a geldiğini belirten Gazi Çelik ise ısınmak için bir traktör römorku dolusu odun yaktığını kaydetti.

Bu arada kar yağışı nedeniyle Türkiye'yi Kafkaslar'a bağlayan Türkgözü Sınır Kapısı yol güzergahındaki Ilgar Dağı Geçidi'nde ulaşım aksadı. Kar yağışı ve sis nedeniyle görüş mesafesinin 5 metreye kadar düştüğü 2 bin 550 rakımlı Ilgar Dağı'nda sürücüler kontrollü seyrediyor.

Haber-Kamera. Alper TURGUT/POSOF(ARDAHAN),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Halfeti Belediyesi'ne şafak operasyonu: 47 gözaltı

Bir belediyeye daha operasyon! Eski AK Partili başkan da gözaltında
Mazhar Alanson'un son hali hayranlarını endişelendirdi

Mazhar Alanson'un son hali hayranlarını endişelendirdi
CHP'lilerin çocuklara sırtını dönmesine Özel'den ilk yorum

Özel'den, CHP'lilerin bu görüntüsüne ilk yorum geldi
Uluslararası yarışmalarda Türkiye'yi temsil eden manken iş bulamayınca fırıncı oldu

Yurt dışında Türkiye'yi temsil eden manken iş bulamayınca fırıncı oldu
İsrail basını yazdı: İsrail askerleri Lübnan'daki ev ve dükkanları yağmaladı

İsrail basınından kendi askerleriyle ilgili korkunç itiraf
Mazhar Alanson'un son hali hayranlarını endişelendirdi

Mazhar Alanson'un son hali hayranlarını endişelendirdi
23 Nisan kutlamasında bıçaklı kavga dehşeti: Veliler birbirine girdi

Bayram neşesi yerini dehşete bıraktı: Okul bahçesinde korku dolu anlar
İçişleri Bakanı Çiftçi açıkladı! Bekçiler ve köy korucuları okullarda görevlendirilecek

Okulların güvenliği için iki meslek grubu daha sahaya iniyor