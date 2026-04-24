ARDAHAN'ın Gürcistan sınırındaki ilçesi Posof'ta kar yağışı etkili oldu. Sabah saatlerinde evden çıkanlar, beyaz örtüyle karşılaştı.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düştüğü Posof ilçesinde sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. İlçe merkezi beyaza bürünürken, vatandaşlar şaşkınlık yaşadı. Otomobilinin üzerindeki karları temizleyen Özkan Kalkan, baharı beklerken karla karşılaştıklarını söyledi. Bir süre önce Bursa İnegöl'den memleketi Posof'a geldiğini belirten Gazi Çelik ise ısınmak için bir traktör römorku dolusu odun yaktığını kaydetti.

Bu arada kar yağışı nedeniyle Türkiye'yi Kafkaslar'a bağlayan Türkgözü Sınır Kapısı yol güzergahındaki Ilgar Dağı Geçidi'nde ulaşım aksadı. Kar yağışı ve sis nedeniyle görüş mesafesinin 5 metreye kadar düştüğü 2 bin 550 rakımlı Ilgar Dağı'nda sürücüler kontrollü seyrediyor.

