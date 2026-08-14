Müşfik Kenter'in Vefatının 14. Yılı

Türk tiyatro ve sinemasının önemli isimlerinden, seslendirme sanatçısı ve oyuncu Müşfik Kenter'in vefatının üzerinden 14 yıl geçti.

İstanbul'da 1932'de diplomat Ahmet Naci Kenter ile Olga Cynthia çiftinin beşinci çocuğu olarak dünyaya gelen Kenter, ilk öğrenimini Ankara'daki Çankaya İltekin İlkokulu'nda tamamladı.

Cebeci Kurtuluş Ortaokulunun ardından Atatürk Lisesine giden ve birinci sınıfta okuldan ayrılan sanatçı, 1947'de Ankara Devlet Tiyatrosu çocuk bölümünde oyunculuğa başladı.

Başarılı oyuncu, 1950'de girdiği Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü 1955'te yüksek dereceyle bitirdi ve mezuniyetin ardından başladığı Ankara Devlet Tiyatrosunda 1959'a kadar görev yaptı.

Tiyatro sahnesine "Oğuz Ata" ile başlayan Kenter, 1959'da Devlet Tiyatrosundan İstanbul'a giderek, kardeşi Yıldız Kenter ve Muhsin Ertuğrul ile Küçük Sahne'de oyunlar sahneledi.

Kenter kardeşler, Kent Oyuncuları topluluğunu kurdu

Şükran Güngör ve Kamuran Yüce ile bu dönemde bir araya gelen Kenter kardeşler, dörtlü olarak uzun yıllar tiyatro yaptı.

Kent Oyuncuları topluluğunu oluşturan Kenter kardeşler, 1959-1960 sezonunda "Site Tiyatrosu" adıyla Muhsin Ertuğrul'un desteğiyle oyunlar hazırladı.

Amerikalı yazar William Gibson'ın "Salıncakta İki Kişi" adlı oyunuyla başlayan topluluğun çekirdek kadrosunda, Yıldız ve Müşfik Kenter ile Genco Erkal, Şükran Güngör ve Sadri Alışık yer aldı.

Büyük bir turne düzenleyerek Anadolu'yu gezen Kenter Tiyatrosu, turnede satılan biletlerden elde edilen gelirle 1968'de tiyatro binası yaptırdı.

Burs alarak yurt dışında tiyatro araştırmaları yaptı

İngiliz Kültür Heyeti ve Rockefeller'den burs alarak Amerika ve İngiltere'de tiyatro araştırmaları yapan ve incelemelerde bulunan oyuncu, İngiltere, Amerika, Fransa ve Almanya'nın da aralarında bulunduğu birçok ülkede sahneye çıktı.

Müşfik Kenter, William Shakespeare, Anton Pavloviç Çehov, Maksim Gorki, Bertolt Brecht, Eugene Ionesco, Harold Pinter, Edward Albee ve Arthur Miller'ın eserlerini sahneye koydu.

Kendisi de bu oyunlarda rol alan usta sanatçı, "Hamlet", "Cyrano de Bergerac" ve "Sustalı Mack" adlı tiyatro edebiyatının önemli rollerini sahnede başarıyla yorumladı.

Murathan Mungan'ın Orhan Veli şiirleri ile düzenlediği "Bir Garip Orhan Veli" oyununu 30 yıldan uzun süre sahneleyen Kenter, yerli ve yabancı filmlerin yanı sıra belgesel ve reklam filmlerinde de seslendirme yaptı.

Sahnede, beyazperdede ve televizyonda oyunculuk yaptı

Müşfik Kenter, hayatı boyunca sahnede, beyazperdede ve televizyonda pek çok unutulmaz rolü oynadı.

Tiyatronun yanı sıra sinemaya da önem veren Kenter, "Rumuz Goncagül", "Piano Piano Bacaksız", "Hayallerim, Aşkım ve Sen", "Ay Vakti", "Dişi Kurt", "Sessiz Harp", "Dişi Örümcek", "Murtaza", "Şeytanın Kurbanları", "Sevmek Zamanı", "Bozuk Düzen", "O Kadın", "Üç Arkadaş", "Seni Kalbime Gömdüm", "Kurtuluş" ve "Yorgun Savaşçı" adlı filmlerde oynadı.

Sanatçı, "Avrupa Yakası", "Mevlana Aşkı Dansı", "Sessiz Gemiler", "Elveda Yabancı", "Çöl Faresi", "Emekli Başkan", "Geçmiş Bahar Mimozaları", "Ateşten Günler", "Gecenin Öteki Yüzü", "Kurtuluş", "Hayat Bazen Tatlıdır", "Şapkadan Babam Çıktı" ve "Zümrüt" adlı televizyon dizilerinde de rol aldı.

İlk olarak 1966'da "Bozuk Düzen" filmiyle 3. Antalya Film Şenliği'nde "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü alan Kenter, "Olağanüstü Yorum Ödülü", "Afife Ödülleri Muhsin Ertuğrul Özel Ödülü", "Afife Ödülleri En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu", "8. Uluslararası Kukla Festivali Onur Ödülü", "Antalya Film Festivali Yıldırım Önal Özel Ödülü" ve "Adana Sakıp Sabancı Vakfı Yaşam Boyu Başarı Ödülü"nün de aralarında bulunduğu çok sayıda ödüle layık görüldü.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarından emekli olan Kenter, Haliç Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü Başkanlığı ve Bakırköy Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmenliği yaptı.

Müşfik Kenter, 15 Ağustos 2012'de, İstanbul'da akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kenter'in rol aldığı başlıca tiyatro oyunları şöyle:

"Nasreddin Hoca Birgün", "Çözüm", "Kuvayi Milliye", "Huysuz İhtiyar", "Anlat Şehrazat", "Martı", "Helen Helen", "Lütfen Kızımla Evlenir misin?", "İvanov", "Nükte", "Ramiz ile Jülide", "Ver Elini Brodvey", "Konken Partisi", "Görünmez Dostlar", "Van Gogh", "Kim Kimi Kiminle", "Kökler", "Kahramanlar ve Soytarılar", "Arzu Tramvayı", "Vanya Dayı", "Çöl Faresi", "Buzlar Çözülmeden", "Ders", "İnsan Denen Garip Hayvan", "Ayak Takımı Arasında", "Sandalyeler", "İçerdekiler", "Salıncakta İki Kişi", "Kim Korkar Hain Kurttan", "Bedel", "Üç Kız Kardeş", "Bir Garip Orhan Veli", "Üç Kuruşluk Opera", "Kapıcı", "Yarın Cumartesi", "Öfke", "Nalınlar", "Mary-Mary", "Antigone."

Kaynak: AA