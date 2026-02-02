ABD'nin Portland kentinde ICE karşıtı protestolara göz yaşartıcı gazla müdahale edildi

ABD'nin Portland kentinde, göçmenlik uygulamalarını protesto etmek amacıyla Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) binası önünde toplanan kalabalığa göz yaşartıcı gazla müdahale edildi.

ABD basınına göre, "Göçmenler suçlu değil, suçlu olan başkanımız" ve "ICE topluluklarımızdan defol!" yazılı pankartlar taşıyan kalabalık, 31 Ocak'ta Portland'daki ICE binası yakınlarında toplandı.

Yürüyüş sırasında göstericilerin tesise giden araç girişini kapatması üzerine federal görevliler, göz yaşartıcı gaz kullanarak kalabalığa müdahalede bulundu.

Müdahale sırasında, aralarında çocuk ve yaşlıların da bulunduğu çok sayıda kişinin gazdan etkilendiği bildirildi.

Portland polisi, sürücülerin gazdan etkilenmesini önlemek amacıyla South Macadam Caddesi'nin bir süreliğine trafiğe kapatıldığını duyurdu.

Portland Belediye Başkanı Wilson'dan istifa çağrısı

Portland Belediye Başkanı Keith Wilson, gösterinin ardından yaptığı açıklamada, federal güçlerin kimyasal kullanarak "çoğunluğu hiçbir yasayı ihlal etmeyen, herhangi bir tehdit oluşturmayan ve federal güçler için tehlike arz etmeyen barışçıl bir protesto"ya müdahale ettiğini ifade etti.

ICE için çalışmaya devam edenlere istifa etmeleri çağrısında bulunan Wilson, "Şiddet kullanarak ve Anayasayı çiğneyerek, tüm meşruiyetinizi yitirdiniz ve bunun yerine utanç bıraktınız." ifadelerini kullandı.

ICE karşıtı protestolar

Son haftalarda ABD genelinde, ICE biriminin göçmenlere yönelik uygulamalarına karşı başta Minneapolis olmak üzere çok sayıda kentte protesto gösterileri düzenlenmeye başlamıştı.

Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) görevlileri, 7 Ocak'ta göçmenlere yönelik operasyonları sırasında 37 yaşındaki Amerikalı Renee Nicole Macklin Good adlı ABD vatandaşı kadını aracında silahla öldürmüştü.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, bu kişinin ICE memurlarını "ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürmüştü.

Minneapolis'teki protestolar sırasında 24 Ocak'ta bir kişi daha ICE ekiplerince gözaltına alınmaya çalışılırken vurulmuştu.

Yetkililer, 37 yaşındaki kurbanın Alex Jeffrey Pretti adlı Amerikalı hemşire olduğunu ve olaylar esnasında yanında silah bulundurduğunu açıklamıştı.