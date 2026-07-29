Portekiz, İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da tırmanan şiddeti kınadı

Portekiz hükümeti, İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'da artan şiddeti kınadığını bildirdi.

Portekiz Dışişleri Bakanlığınca ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, Portekiz Dışişleri Bakanı Paulo Rangel'in, işgal altındaki Batı Şeria'da yaşanan şiddetin tırmanmasını kınayarak "azami itidal" çağrısında bulunduğu aktarıldı.

Açıklamada, Bakan'ın Batı Şeria'da artan şiddete ilişkin "büyük endişe" duyduğu ifade edildi.

Rangel'in, İsrailli işgalcilerin uyguladığı şiddet ve Filistinlilerin yerleşim yerlerinin yasa dışı gasbedilmesinin uluslararası hukuku ihlal ettiğini vurguladığı ve Portekiz'in iki devletli çözüme olan bağlılığının bir kez daha altını çizdiği kaydedildi.

Batı Şeria'da yıkım ve işgal politikası derinleşiyor

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla Filistinlilere ait yapıları yıkıyor.

İsrail güçleri son olarak dün işgal altındaki Doğu Kudüs ile Batı Şeria'nın Ramallah ve Cenin kentlerinde "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla Filistinlilere ait 9 ev ve 2 tarım tesisini yıkmıştı.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım (Utanç) Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Heyetinin verilerine göre, İsrail, 2026'nın ilk altı ayında 341 yıkım operasyonunda Filistinlilere ait 740 yapıyı yıktı. Yıkımlardan 546'sı çocuk olmak üzere 923 Filistinli etkilendi. Aynı dönemde İsrail makamları 254 yapı hakkında da yıkım kararı çıkardı.

Birleşmiş Milletler verilerine göre ise 2025 yılı içinde gerçekleştirilen yıkımlar nedeniyle 1700'den fazla Filistinli zorla yerinden edildi.

Kaynak: AA