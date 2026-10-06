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Portekiz'de boğulan üniversite öğrencisi Melek Öztürk, Aydın Köşk'te defnedildi

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Portekiz'de akıntıya kapılarak hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Melek Öztürk'ün (23) cenazesi, memleketi Aydın'ın Köşk ilçesinde toprağa verildi. Türk bayrağına sarılı tabutu Cumadere Mahalle Camisi'ne getirilen Öztürk'ün annesi ve ablası tabuta sarılıp gözyaşı döktü.

Eğitim için gittiği Portekiz'de akıntıya kapılarak boğulan üniversite öğrencisi Melek Öztürk'ün (23) cenazesi, memleketi Aydın'ın Köşk ilçesinde toprağa verildi.

Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Melek Öztürk'ün naaşı, Portekiz'deki otopsi işlemlerinin ardından hava yoluyla Türkiye'ye gönderildi.

Daha sonra Öztürk'ün Türk bayrağına sarılı ve Fenerbahçe atkısının yer aldığı tabutu Köşk ilçesi Cumadere Mahalle Camisi'ne getirildi.

Burada annesi Sevgi ve ablası Elif Öztürk tabuta sarılıp gözyaşı döktü.

Kılınan cenaze namazının ardından genç kızın naaşı mahalle mezarlığında defnedildi.

Cenazeye, Öztürk'ün yakınları ve arkadaşları, Köşk Belediye Başkanı Nuri Öztürk, siyasi partilerin temsilcileri, Ege Üniversitesi'nden bazı yöneticiler ve akademisyenler de katıldı.

Melek Öztürk, 28 Eylül'de eğitim için gittiği Portekiz'de akıntıya kapılıp hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA
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