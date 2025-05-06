Port Sudan'da Patlamalar ve Yangınlar: Havalimanı da Saldırıya Uğradı

PORT Sudan'ın idari merkezi konumundaki Port Sudan'da bulunan Güney Limanı'nda patlamalar ve yangınlar meydana geldi.

Ülkenin doğusundaki Port Sudan kentinde şiddetli patlamalar duyulmasının ardından Güney Limanı'nda yangınlar çıktı.

Yangınların, yakıt deposuna yapılan saldırı sonrası çıktığı tahmin ediliyor.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının dün Sudan'a ulaştırdığı insani yardım malzemeleri bu limanda karşılanmıştı ve burada depolanıyor.

Havalimanına da saldırı

Yerel basındaki haberlere göre de Port Sudan Uluslararası Havalimanı da saldırıya maruz kaldı.

Saldırı sonrası uçuşlar seferler askıya alınırken Sudanlı makamlardan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.