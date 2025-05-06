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Port Sudan'da Patlamalar ve Yangınlar: Havalimanı da Saldırıya Uğradı

Port Sudan'da Patlamalar ve Yangınlar: Havalimanı da Saldırıya Uğradı
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Port Sudan'da Güney Limanı'nda meydana gelen şiddetli patlamalar ve sonrasında çıkan yangınlar, yakıt deposuna yapılan saldırının ardından gerçekleşti. Ayrıca, Port Sudan Uluslararası Havalimanı da saldırıya uğradı, uçuş seferleri askıya alındı.

PORT Sudan'ın idari merkezi konumundaki Port Sudan'da bulunan Güney Limanı'nda patlamalar ve yangınlar meydana geldi.

Ülkenin doğusundaki Port Sudan kentinde şiddetli patlamalar duyulmasının ardından Güney Limanı'nda yangınlar çıktı.

Yangınların, yakıt deposuna yapılan saldırı sonrası çıktığı tahmin ediliyor.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının dün Sudan'a ulaştırdığı insani yardım malzemeleri bu limanda karşılanmıştı ve burada depolanıyor.

Havalimanına da saldırı

Yerel basındaki haberlere göre de Port Sudan Uluslararası Havalimanı da saldırıya maruz kaldı.

Saldırı sonrası uçuşlar seferler askıya alınırken Sudanlı makamlardan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA / Ahmed Satti - Güncel
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