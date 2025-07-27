Porsuk Çayı'na Düşen Kişinin Cesedi Bulundu

Porsuk Çayı'na Düşen Kişinin Cesedi Bulundu
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Eskişehir kent merkezinden geçen Porsuk Çayı'na düşen 52 yaşındaki M.A.'nın cesedine ulaşıldı. Olay yerine gelen ekipler, hayatını kaybeden M.A'nın cesedini otopsi için hastane morguna gönderdi.

Eskişehir kent merkezinden geçen Porsuk Çayı'na düşen kişinin cesedine ulaşıldı.

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Su Boyu Sokağı'ndan geçen Porsuk Çayı kenarında yürüyen M.A. (52), henüz belirlenemeyen nedenle suya düştü.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis, sağlık, AFAD ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, çayda arama çalışması başlattı.

AFAD bünyesindeki dalgıç ekibinin aramasının ardından M.A'ya ulaşıldı. Sağlık ekibi, M.A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

M.A'nın cesedi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

Kaynak: AA / Zehra Ongan - Güncel
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