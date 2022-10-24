Popüler alışveriş sitesinin çocuk kategorisinde satılan cinsel organ şeklindeki yastıklar infial yarattı

Türkiye'nin popüler bir online alışveriş sitesinde satılan bir ürün sosyal medyada resmen infial yarattı. Çocuk oyuncakları kategorisi altında satılan cinsel organ şeklindeki yastıkları görenlerin büyük tepkisini çekerken, çok sayıda kullanıcı Twitter üzerinden yorum yağdırdı.

Ünlü bir e-ticaret sitesinde çocuk oyuncakları kategorisinde cinsel organ şeklinde yastık satıldığı ortaya çıktı. Kullanıcılar tarafından büyük tepki gösterilen ilan hakkında siteden herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

SKANDAL İLANDA BİR DE ÇOCUK MANKEN KULLANDILAR

İlan için siteye konulan fotoğrafta ise cinsel organ şeklindeki yastıklara sarılan küçük bir kız çocuğuna benzeyen manken olduğu görüldü.

DAHA ÖNCE DE BENZER BİR OLAY YAŞANMIŞTI

Öte yandan Türkiye'de başka bir e-ticaret sitesinde geçtiğimiz yıllarda benzer bir durum daha yaşanmıştı. Çocuk mayolarını "sevimli seksi çocuk bikinileri", "çocuklar için seksi mayolar" ifadeleri ile satışa sunulması sosyal medya ve kamuoyunda büyük tepki toplamıştı.

İşte o fotoğraf: