Pompalı tüfek kazası sonucu hayatını kaybeden Naz Gürateş son yolculuğuna uğurlandı

EDİRNE'de kuzeni Y.D.'nin (11) oynarken ateşlediği pompalı tüfekten çıkan saçmalarla yaşamını yitiren Naz Gürateş (16), son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, gece, Menzilahir Mahallesi Taşköprü Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, anneannesinin evine gelen Naz Gürateş'e, bu sırada kuzeni Y.D.'nin elinde oynadığı pompalı tüfekten çıkan saçmalar isabet etti. Gürateş, yere yığıldı, Y.D. olay yerinden kaçtı. Gürateş, yakınları tarafından götürüldüğü özel hastanede doktorların tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaçan Y.D. ise polisin takibiyle yakalanıp gözaltına alındı.