Pomakların bahar geleneği "Kupriva" sofralarda yaşatılıyor

Kırklareli’nde ısırgan otundan yapılan Kupriva, zahmetli hazırlanışına rağmen köylerde imece usulü toplanarak sofralara taşınıyor

Kırklareli'nin Balkan mutfağına özgü lezzetlerinden "Kupriva" unutulmaya yüz tutsa da Pomakların yaşadığı köylerde geleneksel yöntemlerle yaşatılmaya devam ediyor.

Bahar aylarında filizlenen ısırgan otuyla hazırlanan Kupriva, bölgenin zengin mutfak kültürünün önemli örnekleri arasında yer alıyor.

Nisan ve mayıs aylarında toplanan ısırgan otları, hem lezzeti hem de şifalı özelliğiyle dikkati çekiyor.

Pomak kültüründe yalnızca bir yemek olmanın ötesinde baharın gelişini simgeleyen bir ritüel olarak kabul edilen Kupriva, zahmetli toplama süreciyle öne çıkıyor.

Yakıcı özelliği nedeniyle dikkatle toplanan ısırgan otları, genellikle imece usulüyle bir araya gelen köylü kadınlar tarafından dere kenarlarından toplanıyor.

Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesine bağlı Kuştepe köyünde kadınlar, en taze filizleri bulmak için yoğun çaba harcıyor.

Toplanan ısırganlar özenle temizlenip diğer otlardan ayrılıyor. Hazırlık aşamasında ısırgan otu önce sıcak suda haşlanarak yumuşatılıyor.

Ardından tereyağında kavrulan soğan, kuru biber ve salçayla birleştirilerek pişiriliyor. Un ilavesiyle kıvam verilen yemek, yoğun bir püre haline getirilerek sofralara sunuluyor.

Kupriva'nın vazgeçilmez eşlikçisi ise toprak fırınlarda pişirilen ekşi mayalı köy ekmeği oluyor.

Yemek, köy halkının bir araya geldiği sofralarda tüketiliyor.

"Bunu yılda 2 ya da 3 defa mutlaka yemeğe özen gösteririz"

Kuştepe köyünde yaşayan Gülşen Gürses, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kupriva'nın Pomakların severek tükettiği bir yemek olduğunu söyledi.

Kupriva'nın yapılışının çok zor olduğunu ifade eden Gürses, çünkü ısırgan otunun toplanmasının meşakkatli olduğunu belirtti.

Isırganın köy halkı tarafından imece usulü toplandığını dile getiren Gürses, bu yemeğin aynı zamanda baharın gelişini simgelediğini anlattı.

Kupriva'nın çok lezzetli bir yemek olduğunu belirten Gürses, "Bunu yılda 2 ya da 3 defa mutlaka yemeye özen gösteririz. Bunun hem lezzetine hem şifasına hem baharla bize doğanın bahşettiği bir nimet olduğuna inanarak, tam da bu zamanlarda toplarız. Çıkarız böyle dere boylarına, biz onların yerlerini de biliriz. Biz Pomakların geleneksel yemeğidir, geleneksel de aktivitesidir. Böyle salınırız doğaya, geze geze, sohbet ede ede yemeğimizi doğadan toplamaya devam ediyoruz hala." diye konuştu.

Köy sakinlerinden 85 yaşındaki Bedriye Fırtın ise yemeğin yapılışını annesinden öğrendiğini belirtti.

Yemeğin çok lezzetli olduğunu ifade eden Fırtın, Kupriva'nın şifa kaynağı olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran
Generali görevinden eden şov! MSB nedenini iki cümlede özetledi

Generali görevinden eden şov! MSB nedenini iki cümlede özetledi
Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme! Başsavcılık talimat verdi, anne ve babadan DNA örneği alındı

Gülistan Doku'nun anne ve babasından DNA örneği alınacak

Eski dostlar düşman oldu: Merih'in gözü Ronaldo'yu bile görmedi

Tutmasalar vuracaktı! Eski dostlar düşman oldu

Yeni Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan kimdir?

Emniyet'in bir numarası artık o! Önceki görevi bakın neymiş
Saadet lideri Arıkan: Cumhurbaşkanı adayımızı duyunca 86 milyon 'Oh be' diyecek

Saadet lideri Arıkan: Adayımızı duyunca 86 milyon 'Oh be' diyecek
Ahıra girmeye çalışan kurt, kangallara yakalanınca bedelini ağır ödedi

Ahıra girmeye çalışan kurt, kangallara yakalanınca olanlar oldu
Eski dostlar düşman oldu: Merih'in gözü Ronaldo'yu bile görmedi

Tutmasalar vuracaktı! Eski dostlar düşman oldu

Mucize kurtuluş! Raylara düşen çocuğunu kucağına aldı, üzerinden vagonlar geçti

Mucize kurtuluş! Baba çocuğunu görünce bir an bile tereddüt etmedi
Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson'u almaya geldiler

Güle güle Ederson! İşte yeni takımı