Polonyalı Milletvekili Braun'dan LGBT Sergisine Tepki: 'Kamusal Rezaleti Önlüyorum'

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Polonya milletvekili Grzegorz Braun, parlamentodaki LGBT konulu sergiyi kaldırarak, 'Kamusal rezaleti önlüyorum' ifadesini kullandı. Olayın ardından Braun'a parlamentoya giriş yasağı getirildi.

- Polonyalı milletvekili Braun parlamentodaki LGBT konulu sergiyi kaldırdı: "Kamusal rezaleti önlüyorum"

VARŞOVA - Avrupa Parlamentosu Polonya milletvekili Grzegorz Braun, Polonya parlamentosundaki LGBT konulu sergiyi "Kamusal rezaleti önlüyorum" diyerek kaldırdı.

Avrupa Parlamentosu milletvekili ve Polonya Tacı Konfederasyonu Partisi Genel Başkanı Grzegorz Braun, Polonya parlamentosunda açılan LGBT sergisine sert tepki göstererek kaldırdı. Braun, parlamento koridorunda bulunan stantlara sırayla yaklaşarak sergilenmekte olan fotoğrafları ve çeşitli materyalleri stantlardan indirip ikiye katlayarak ezdi.

Braun, sergideki bir kişinin kendisine yönelttiği "Sayın milletvekili ne yapıyorsunuz? Bu yasal bir sergi" uyarısına, "Kamusal rezaleti önlüyorum" şeklinde yanıt verdi. Olayın ardından Polonya parlamentosunun alt kanadı Sejm Başkanı Szymon Holownia "Parlamentoda serserilere yer yok" açıklamasında bulunarak, Braun'a parlamentoya giriş yasağı getirildiğini bildirdi.

Yahudilerin Hanuka bayramı için yaktığı mumları söndürmüştü

Braun, 12 Aralık 2023 tarihinde yine Polonya parlamentosunda Yahudilerin Hanuka bayramı dolayısıyla yanmakta olan Menora'daki mumları yangın tüpüyle söndürmüştü. Braun, geçtiğimiz Ocak ayında ise Avrupa Parlamentosu'nda Holokost kurbanlarını anmak amacıyla yapılan saygı duruşunu, İsrail'in Gazze'de öldürdüğü Filistinliler için dua çağrısı yaparak bozduğu gerekçesiyle salondan atılmış, parlamentodaki oturumlara katılmasına ise 6 ay süreyle yasak getirilmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EBRU ORHAN - Güncel
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