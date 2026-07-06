Polonya'nın 2022'den beri Ukrayna'ya sağladığı askeri yardımlar kamuoyuna açıklanacak

Polonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, iki ülke ilişkilerinin gerildiği dönemde, 2022'den beri Ukrayna'ya sağladıkları tüm askeri ve savunma yardımlarının kamuoyuna açıklanacağını duyurdu.

Bakan Kosiniak-Kamysz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, Başbakan Donald Tusk ile gerçekleştirdiği istişarelerin ardından 2022-2026 yıllarında Ukrayna'ya yönelik tüm askeri ve savunma yardımlarına ilişkin gizliliğin kaldırılması talimatını verdiğini bildirdi.

Kosiniak-Kamysz, kararın Polonya'nın Ukrayna'ya sağladığı desteğin kamuoyuna eksiksiz şekilde açıklanmasını amaçladığını vurguladı.

Devlet sırlarının kasıtlı ifşa edilmesine yönelik girişimlerin araştırılması için Askeri Karşı İstihbarat Servisine (SKW) talimat verdiğini belirten Kosiniak-Kamysz, Polonya sınırında savaşın sürdüğü mevcut koşullarda ulusal çıkarlara aykırı her türlü eylemin vatandaşların güvenliğini tehlikeye attığını ifade etti.

Polonya'nın stratejik çıkarları değişmedi

Polonya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, düzenlediği basın toplantısında söz konusu tartışmalara ilişkin, ülkesinin stratejik çıkarlarının değişmediğini söyledi.

Rus füzelerinin Ukrayna'nın şehirlerini vurmaya devam ettiğini belirten Sikorski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna, NATO ve Polonya için tehdit oluşturmayı sürdürdüğünü vurguladı.

Polonya'nın Ukrayna'ya Patriot füzeleri gönderdiği yönündeki haberler, ülkede tartışmalara yol açtı.

Olay

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Rusya'ya karşı savaşan askeri birliğe "UPA Kahramanları" onursal ünvanını vermesi, Polonya'da tepkiyle karşılanmıştı.

Polonya, UPA'yı İkinci Dünya Savaşı sırasında on binlerce Polonyalının öldürülmesinden sorumlu tutuyor.

Bu gelişme üzerine iki ülke ilişkileri gerilmiş, Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, Zelenskiy'e 2023'te takdim edilen en yüksek devlet nişanı "Beyaz Kartal"ın geri alınmasına karar verdiğini açıklamıştı.