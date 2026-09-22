Haberler

Polonya, Ukrayna sınırına ilave mevziler kurdu, Lublin'e Patriot konuşlandırdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Polonya Savunma Bakanı, Rusya'nın saldırıları sonrası Ukrayna sınırı boyunca ilave mevziler oluşturup hava savunmasını güçlendirdiklerini açıkladı. Bakan Kosiniak-Kamysz, Lublin ve Mazovya'ya Patriot bataryaları konuşlandırıldığını, sınır kapılarının hedef alındığını söyledi.

Polonya Başbakan Yardımcısı ve Milli Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, Rusya'nın saldırılarının ardından Ukrayna sınırı boyunca ilave mevziler oluşturduklarını ve hava savunmasını güçlendirdiklerini söyledi.

Polonya'nın PAP haber ajansının haberine göre, Kosiniak-Kamysz, Polonya İçişleri ve İdare Bakanı Marcin Kierwinski ile Polonya-Ukrayna sınırındaki Dorohusk-Yagodzin Sınır Kapısı'na yaptığı ziyarette, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kosiniak-Kamysz, Rusya'nın faaliyetlerini artırması nedeniyle yakın zamanda Polonya hava sahasının ihlal edilmesiyle bağlantılı provokasyonların yaşanabileceğine dikkati çekti.

Bu nedenle sınır kapılarında hava savunmasına yönelik ilave mevzilerin oluşturulduğunu aktaran Kosiniak-Kamysz, Lublin ve Mazovya bölgelerine Patriot bataryalarının konuşlandırıldığını dile getirdi.

Nöbetçi F-16 uçaklarının her gün veya günde birkaç kez göreve çıkarıldığını belirten Kosiniak-Kamysz, "Müttefiklerimiz de katılıyor. Çekler, NATO'nun doğu kanadında, Polonya topraklarında helikopterleriyle bulunuyor. Önümüzdeki günlerde Slovakya, kısa süre önce satın aldığı radar sistemlerini teslim edecek." diye konuştu.

Kosiniak-Kamysz, Rusya'nın Polonya-Ukrayna sınır kapılarının yakınına saldırılarının ardından Polonya ordusunun Sınır Muhafızlarına koruyucu bariyerler ve sığınma alanları oluşturarak ve bölgedeki hava savunmasını güçlendirerek destek verdiğini vurguladı.

Rusya'nın son dönemde Ukrayna-Moldova ve Ukrayna-Romanya sınırlarının yanı sıra Polonya ile sınırdaki sınır kapılarını da hedef aldığını belirten Kosiniak-Kamysz, "Sınır kontrollerini istikrarsızlaştırma ve Polonya ile Ukrayna arasındaki sınır kapılarını yok etme girişimiyle karşı karşıyayız." dedi.

Kosiniak-Kamysz, Rusya'nın yalnızca Ukrayna ile olan çatışmayı tırmandırmadığını, NATO ülkeleriyle de çatışmayı tırmandırdığını, bunu servislerin raporlarının ve fiilen NATO'daki tüm hükümet başkanlarının söylediğini kaydetti.

Kaynak: AA
Sen bu hallere düşecek adam mıydın Sane? Galatasaray şimdi ikinci şoktan korkuyor

Sen bu hallere düşecek adam mıydın? Galatasaray ikinci şoktan korkuyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Demans teşhisi konulmuştu, kızı onu çini atölyesine götürdü! 86 yaşındaki Tuncel Var 7 ayda 40 eser üretti

Kızı onu çini atölyesine götürdü! 7 ayda 40 esere imza attı
Bankalar kesenin ağzını açtı! Emekliler için son 8 gün

8 gün içinde başvuran cebine binlerce lira koyacak
Aynı evde 3 erkek cesedinin bulunduğu olayda sır perdesi aralandı

Aynı evde 3 erkek cesedinin bulunduğu olayda sır perdesi aralandı
Sneijder'den şaşırtan karar! Ronaldo'dan aldığı formayı da satacak

Varını yoğunu satışa çıkardı!
4 yaşındaki kız çocuğu, geri manevra yapan aracın altında kaldı! Kan donduran anlar kamerada

4 yaşındaki çocuk aracın altında kaldı! Kan donduran anlar kamerada
Nazilli'de 66 yıllık stadyum yıkılıyor

66 yıllık stadyum yıkılıyor! Rıdvan Dilmen efsanesi burada başlamıştı

Kocaeli'de 'güvenli kapora' tuzağı! Aracını satan Bahadır Bostan'dan 39 bin 512 lira istediler

'Senden para düşmeyecek' dediler! 39 bin liralık tuzağı bozdu