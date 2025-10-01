Polonya, Sınır Kontrollerini 6 Ay Daha Uzatma Kararı Aldı

Polonya'nın Almanya ve Litvanya ile düzensiz göçü engelleme amacıyla 7 Temmuz'da başladığı sınır kontrollerini 6 ay daha uzatma kararı aldığı belirtildi.

Polonya medyasında yer alan haberlere göre, Polonya İçişleri ve İdare Bakanı Marcin Kierwinski, ülkesinin Almanya ve Litvanya ile sınır bölgelerinde var olan kontrolleri 4 Nisan 2026'ya kadar uzattıklarını duyurdu.

Kierwinski, "Baltık ülkelerinden Batı Avrupa'ya Polonya üzerinden uzanan göç yolunu engellemek için kontrolleri uzatıyoruz. Batı'ya yasa dışı şekilde göçmen kaçırmaya çalışan kişileri yakalıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kontrollerin uzatılması kararına gerekçe olarak, Polonya'nın Belarus ile sınırından 1 Ocak-31 Ağustos arasında kaydedilen 24 bin 411 yasa dışı geçiş girişiminin, ülkenin Almanya ve Litvanya ile sınırlarını yasa dışı yollarla geçmeye çalışan yabancıların sayısına da yansıması gösterildi.

Düzensiz göçü engelleme amacıyla 7 Temmuz'dan itibaren ülkenin Almanya ve Litvanya ile olan kara sınırlarında kontroller uygulamaya başlayan Polonya'nın halihazırda Almanya ile sınırında 50, Litvanya ile sınırında ise 13 kontrol noktası bulunuyor.

Almanya, düzensiz göçü durdurmak için Ekim 2023'ten beri Polonya sınırında kontroller yapıyor.