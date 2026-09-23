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Polonya Silahlı Kuvvetleri Rus Mi-8'in hava sahasını 42 saniye ihlal ettiğini duyurdu

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Polonya Silahlı Kuvvetleri, Rusya'ya ait Mi-8 helikopterinin Braniewo kuzeyinde hava sahasına yaklaşık 300 metre girip 42 saniye kaldığını bildirdi. Uçuş radarla izlendi, savaş uçakları havalandırıldı; Rusya'nın Polonya hava savunma hazırlığını test ettiğine işaret edildi.

Polonya Silahlı Kuvvetleri Operasyonel Komutanlığı, Rusya Silahlı Kuvvetlerine ait Mi-8 tipi helikopterin ülke hava sahasını 42 saniye boyunca ihlal ettiğini bildirdi.

Komutanlığın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, Polonya'nın kuzeyindeki Braniewo kentinin kuzeyinde Kaliningrad Bölgesi'nden uçuş gerçekleştiren Mi-8 tipi helikopterin, yerel saatle 11.08'de Polonya hava sahasına yaklaşık 300 metre girdiği ve burada 42 saniye kaldığı belirtildi.

Helikopterin uçuşunun Polonya Silahlı Kuvvetlerinin radar sistemleri tarafından gözlemlendiği aktarılan açıklamada, savaş uçaklarının havalandırıldığı, karadaki kuvvet ve unsurların hazır durumda tutulduğu kaydedildi.

Olayın niteliğinin Rusya'nın Polonya hava savunmasının hazırlık durumunu bir kez daha test ettiğine işaret ettiği vurgulandı.

Açıklamada, hava savunma sistemlerinde görev yapan personelin hava sahasının güvenliğini sağlamak üzere 24 saat gözetim yaptığı ve sürekli hazır durumda bulunduğu ifade edildi.

Kaynak: AA
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