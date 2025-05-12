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Polonya, Rusya'nın Konsolosluğunu Kapatma Kararı Aldı

Polonya, Rusya'nın Konsolosluğunu Kapatma Kararı Aldı
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Polonya, başkent Varşova'daki alışveriş merkezinde çıkan yangın nedeniyle Rusya'nın Krakow Başkonsolosluğunu kapatma kararı aldığını duyurdu. Yangının Rus istihbaratı tarafından kundaklandığı iddiaları üzerine, Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski açıklama yaptı.

Polonya, başkent Varşova'daki alışveriş merkezinde geçen yıl çıkan yangın nedeniyle suçladığı Rusya'nın Krakow Başkonsolosluğunu kapatma kararı aldığını duyurdu.

Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, konuya ilişkin sosyal medya hesabı X üzerinden açıklama yaptı.

Sikorski, "Rus özel servislerinin Marywilska'daki alışveriş merkezine yönelik kınanması gereken sabotaj eylemi gerçekleştirdiğine dair kanıtlarla bağlantılı olarak, Rusya'nın Krakow'daki Başkonsolosluğunun faaliyetine ilişkin onayımı geri çekmeye karar verdim." ifadesini kullandı.

Varşova'ya bağlı Bialoleka bölgesindeki alışveriş merkezinde 12 Mayıs 2024'te yangın çıkmıştı. Kısa sürede yayılan yangında alışveriş merkezinin neredeyse tamamı hasar görmüştü.

İktidardaki koalisyon milletvekillerinden Witold Zembaczynski, sabotaj ihtimalinin de değerlendirildiği kapsamlı soruşturma talep etmişti.

Polonya Başbakanı Donald Tusk, 11 Mayıs'ta yangının Rus istihbarat birimlerinin "kundaklaması" sonucu çıktığını öne sürmüştü.

Bazı faillerin gözaltına alındığını kaydeden Tusk, olayla bağlantılı oldukları değerlendirilen diğer şüphelilerin kimliklerinin belirlendiğini ve yakalanmaları için çalışmaların sürdüğünü ifade etmişti.

Kaynak: AA / İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu - Güncel
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