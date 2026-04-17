Polonya Parlamentosunda Nazi sembollü İsrail bayrağı açan Berkowicz, cezalandırıldığını belirtti Açıklaması

Polonya Parlamentosunda Nazilerin kullandığı gamalı haç sembollü İsrail bayrağı açan milletvekili Konrad Berkowicz, eylemi nedeniyle cezalandırıldığını belirterek "Para cezasının yanı sıra ( Polonya Parlamentosunun alt kanadı Sejm Başkanı Wlodzimierz) Czarzasty hakkımda savcılığa da başvurdu. Bundan korkmuyorum ve geri adım atmayı düşünmüyorum, kendimi savunacağım." ifadelerini kullandı.

Milletvekili Berkowicz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Orta Doğu'da İsrail'in işlediği soykırım konusundaki son konuşması nedeniyle Polonya Parlamentosunun alt kanadı Sejm Başkanı Czarzasty tarafından cezalandırıldığını belirtti.

Berkowicz, paylaşımında, "Devlet organlarının hiçbir baskısı beni susturamayacak." ifadelerini kullandı.

Kayıtsız ve sessiz kalınmaması gerektiğini vurgulayan Berkowicz, "Onların bugün kurban olduğunu varsaymayalım. Hayır, değiller. Gazze'de masum çocukların, kadınların ve erkeklerin soykırımının failleridirler." değerlendirmesinde bulundu.

"Geçmiş yüzyılların 'iblislerinin' yeniden ortaya çıkıp soykırım yüzlerini göstermesine izin vermeyelim." ifadesini kullanan Berkowicz, doğru olan şeyler için hep birlikte durulması gerektiğinin altını çizdi.

Berkowicz, 14 Nisan'da Polonya Parlamentosunun alt kanadı Sejm'de yaptığı konuşma sırasında, Nazilerin kullandığı gamalı haç sembolünü içeren İsrail bayrağı açarak "İsrail, gözlerimizin önünde büyük bir acımasızlıkla soykırım yapıyor." demişti.