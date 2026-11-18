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Polonya güvenlik birimleri ve ordusunun, Rusya'nın Kaliningrad eksklavı sınırında çok sayıda kişinin hayatını kaybedebileceği ve Ukrayna'nın sorumlu tutulmasının amaçlandığı sahte bayrak operasyonunu önlediği iddia edildi.

Polonya'da yayımlanan Rzeczpospolita gazetesinin haberinde, Rus istihbarat servislerinin Polonya topraklarında Rusya'nın Kaliningrad eksklavı sınırına yakın bir kesimde sabotaj eylemi gerçekleştirmeyi ve Rusya topraklarındaki bir tesise yönelik sahte saldırı düzenlemeyi planladığı belirtildi.

Haberde Rusya'nın çok sayıda kişinin hayatını kaybedebileceği provokasyon hazırlığına ilişkin bilgiler, güvenlik birimleriyle bağlantılı ve önleyici operasyonun perde arkasını bilen üst düzey yetkililere dayandırıldı.

Haberde, söz konusu plan kapsamında sınırın geçilmesinin de öngörüldüğü, böylece saldırının Ukrayna tarafından gerçekleştirilmiş gibi gösterilmesinin amaçlandığı savunuldu.

Rusya'nın amacı, Ukrayna'ya verilen desteği durdurmak

Haberde görüşlerine yer verilen kaynaklardan biri, Rusların çok sayıda can kaybının yaşanabileceğini öngördüğünü, sınırı geçecek kişilerin muhtemelen vurulacağını veya üzerlerinde Ukrayna bağlantısını gösterecek kanıtlar bulunacağını iddia etti.

Bir başka kaynak ise planın 1939'da Nazi Almanyası'nın Polonya'ya saldırısını haklı göstermek amacıyla düzenlediği Gleiwitz sahte bayrak operasyonuna benzediğini savunarak, Rusya'nın amacının Ukrayna'ya verilen desteği durdurmak olduğunu öne sürdü.

Gazete, Polonya güvenlik birimleri ve ordusunun son 2 haftada yürüttüğü önleyici operasyonun Rusya'nın söz konusu planını engellediğini iddia etti.

Tusk, bölgeye güvenlik güçlerini sevk ettiklerini açıklamıştı

Polonya Başbakanı Donald Tusk, 3 Kasım'da yaptığı açıklamada, gece yarısından hemen sonra Sınır Muhafızlarından Kaliningrad sınırında şüpheli hareketlilik gözlemlendiğine ilişkin bilgi aldığını ve olası provokasyonu önlemek için bölgeye güvenlik güçlerini sevk ettiklerini bildirmişti.

Rusya'nın en batıdaki toprağı olan Kaliningrad, 1991'den bu yana eksklav konumunda bulunuyor.

Eksklav, bir devletin başka bir devletin araya girmesiyle ana karasıyla bağlantısı kesilmiş topraklarını tanımlamak için kullanılıyor.

Sahte bayrak operasyonu nedir?

Tarihte ilk kez 16. yüzyılda kullanılan "sahte bayrak" terimi, bir ülkenin başka bir ülkeye saldırmada yasal gerekçe üretmek için çeşitli hileler uygulayarak düzenlediği siyasi ve askeri eylemler olarak tanımlanıyor.

Yakın tarihte bu yöntemin en bilinen örneklerinden biri, 1939'da Nazi Almanyası'nın Polonya'yı işgali öncesinde yaşandı. Alman ajanları, Polonyalı kılığına girerek sınıra yakın bir Alman radyo istasyonuna saldırı düzenledi.

Dönemin Alman yönetimi, saldırının Polonyalı sabotajcılar tarafından gerçekleştirildiği izlenimini oluşturarak Polonya'nın işgaline gerekçe oluşturdu.

Kaynak: AA