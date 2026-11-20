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Polonya hava sahasının ihlal edildiği ve Ukrayna sınırına yakın bölgede bir cismin düşmüş olabileceği şüphesiyle arama çalışmaları başlatıldı.

Polonya Silahlı Kuvvetleri Operasyonel Komutanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, sabah saatlerinde Polonya hava sahasında ihlal yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, ihlalin ardından Ukrayna sınırına yakın Bilgoraj ilçesinde bir cismin düşmüş olabileceği kaydedildi.

Bu nedenle bölgede arama çalışmaları başlatıldığı aktarılan açıklamada, bölge sakinlerine cisim parçaları bulmaları halinde bunlara yaklaşmamaları, dokunmamaları ve ilgili birimlere bildirmeleri çağrısı yapıldı.

Komutanlığın Sözcüsü Yarbay Jacek Goryszewski, TVN24'e yaptığı açıklamada, Ukrayna sınırına yakın Bilgoraj ilçesinde bir cismin düşmüş olabileceğini belirterek, Polonya hava sahasına yönelik iki ayrı ihlalin incelendiğini söyledi.

Polonya Başbakanı Donald Tusk da X'ten yaptığı paylaşımda, hava sahası ihlaliyle bağlantılı olarak, bölgede hava saldırısı tehdidi bulunmadığını bildirdi.

Öte yandan, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarıyla bağlantılı olarak Polonya hava sahasında yürütülen askeri hava operasyonlarının sona erdiği ve hava savunma sisteminin standart operasyonel faaliyetlerine döndüğü açıklandı.

Hava sahası ihlali nedeniyle Rzeszow-Jasionka Havalimanı'ndaki hava trafik kontrol kulesi geçici olarak tahliye edilirken, havalimanı daha sonra yeniden uçuş operasyonlarına başladı.

Kaynak: AA