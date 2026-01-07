Polonya, Grönland meselesiyle ilgili ABD Kongresi'nin tutumunu öğrenmek istiyor

Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, Grönland meselesiyle ilgili ABD Kongresi'nin tutumunu öğrenmek istediğini belirtti.

Hindistan ile Weimar Üçgeni ülkeleri Polonya, Almanya ve Fransa'nın dışişleri bakanları, Fransa'nın başkenti Paris'te bir araya geldi. Bakanlar, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Polonya Dışişleri Bakanı Sikorski, burada yaptığı konuşmada, Avrupa Birliği'nin (AB) Avrupa kıtasının dışındaki ülkelerle diyalog geliştirmesi gerektiğini söyledi.

"Özellikle, güvenlik ve savunma alanlarında Hindistan'la işbirliğimizi güçlendirmek isteriz." diyen Sikorski, 27 Ocak'ta düzenlenecek Avrupa Birliği-Hindistan Zirvesi'nde bu konuyla ilgili serbest ticaret anlaşmasının imzalanmasını istediğini ifade etti.

Sikorski, Polonya Başbakanı Donald Tusk'ın da farklı Avrupa ülkelerinin Grönland'a ilişkin ortak açıklamasını bu hafta imzaladığını hatırlatarak, ABD'de toprak, barış ve savaş meselelerinin ABD Kongresi'nin yetki alanı olduğunu vurguladı.

"Grönland meselesiyle ilgili ABD Kongresi'nin tutumunu öğrenmek isterim." diyen Sikorski, Polonya'daki Alman askerlerinin varlığından dolayı Almanya'ya minnettar olduğunu dile getirdi.

Sikorski, Ukrayna'da ateşkes sağlanması halinde, birçok ülkenin Polonya'da hazırlık eylemlerine katkı sağlamak istediğini açıkladığını ifade ederek, bu "hazırlık eylemlerinin" ne olabileceğine dair detay paylaşmadı.

"Çalkantılı bir dünyada yaşıyoruz"

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile ikili ilişkileri görüştüklerini aktardı.

Jaishankar, Fransa'nın Hindistan'ın Avrupa'da tarihteki ilk stratejik ortağı olduğunu hatırlatarak, ülkesinin ilk defa Weimar Üçgeni ülkeleriyle bir toplantıya katıldığına işaret etti.

Görüşmelerinde, Hint-Pasifik bölgesi ve Ukrayna meselelerini ele aldıklarını aktaran Jaishankar, "Çalkantılı bir dünyada yaşıyoruz, Pasifik'te birkaç yıldır bunu gözlemliyoruz." dedi.

Jaishankar, benzer görüşlere sahip olanların daha fazla diyalog halinde olması gerektiği yorumunu yaparak, "Dünya düzeninin yeniden yapılanmasına yol açabilecek gelişmeler ve olaylar yaşanıyor." dedi.

Hindistan ve AB arasındaki ilişkinin yüksek potansiyele sahip olduğunu dile getiren Jaishankar, dünyanın "çok kutuplu" bir yer haline geldiği değerlendirmesinde bulundu.