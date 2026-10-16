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Polonya, demir yolu güvenlik görevlilerine İHA imha yetkisi veren tasarı hazırladı

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Polonya hükümeti, demir yolu güvenlik görevlilerine yetkisiz İHA'ları imha etme, devre dışı bırakma veya kontrolünü ele geçirme yetkisi veren tasarı hazırladı. Tasarı, kritik altyapıya yönelik terör ve sabotaj tehditlerine karşı demir yolu güvenliğini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Polonya hükümeti, demir yolu güvenlik görevlilerine yetkisiz insansız hava araçlarını (İHA) imha etme, devre dışı bırakma veya kontrolünü ele geçirme yetkisi veren bir yasa tasarısı hazırladı.

Hükümet tarafından açıklanan yasa tasarısı, kritik altyapıya yönelik terör ve sabotaj tehditleri karşısında demir yolu güvenliğini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Düzenlemeyle güvenlik görevlilerinin demir yolu altyapısına tehdit oluşturan yetkisiz İHA'ları imha etmesine, devre dışı bırakmasına veya uçuşlarının kontrolünü ele geçirmesine izin verilmesi öngörülüyor.

Tasarıya göre patlama tehlikesi oluşturan nesnelerin etkisiz hale getirilmesi ve belirli durumlarda araçların durdurulması için ateşli silah kullanımına ilişkin yetkilerin genişletilmesi öngörülüyor.

Görevlilerin bu amaçla elektronik, telekomünikasyon ve bilişim sistemlerine müdahale eden araçlar dışındaki çeşitli araç ve gereçleri kullanabilmesi planlanıyor.

Düzenlemeyle görevlilere demir yolu sahasındaki müdahaleler sırasında kişilere ve bagajlarına yönelik arama yapma yetkisi verilmesi de öngörülüyor.

Gözetim kapasitesini artırmak amacıyla görevlilere yaka kameraları ve gözetleme İHA'ları sağlanması planlanıyor.

Tasarı, demir yolu sahasında trafik denetimi yapılması, hemzemin geçitlerde trafik güvenliğinin sağlanması ve şüphe durumunda araçların durdurularak yüklerinin kontrol edilmesi gibi yeni yetkileri de kapsıyor.

Tasarı kapsamında demir yolu güvenlik görevlileri, takibin sona erdirilmesinin yolcuları veya ulaşım altyapısını tehlikeye atabilecek durumlarda şüphelileri demir yolu sahasının dışında da takip edebilecek.

Yasa tasarısı, demir yolu güvenlik görevlilerinin ülkedeki güvenlik kurumlarıyla daha yakın işbirliği yapmasını da içeriyor.

Kaynak: AA
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