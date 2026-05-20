Polonya, Sumud Filosu aktivistlerine kötü muamelede bulunan İsrail'in cezalandırılmasını talep etti

Polonya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, İsrail'in Küresel Sumud Filosu aktivistlerine kötü muamelede bulunmasını kınayarak, faillerin cezalandırılmasını talep etti. Sikorski, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, 'Vatandaşlarımız için adalet, sizin içinse ceza talep ediyoruz' ifadelerini kullandı.

Sikorski, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, Sumud Filosu aktivistlerinin tutulduğu Aşdod Limanı'na gittiğini ve İsrail güvenlik güçlerinin aktivistlere kötü muamelede bulunduğunu gösteren görüntülerin yer aldığı görseli paylaştı.

Radoslaw Sikorski, "Suç işlememiş hiçbir Polonya vatandaşına böyle davranamazsınız. Demokratik bir dünyada gözaltında tutulan insanlara zulmedilmez, onlarla alay edilmez, zafer kazanılmış gibi davranılmaz. Vatandaşlarımız için adalet, sizin içinse ceza talep ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

İsrailli Bakan Ben-Gvir, X'teki hesabından, aktivistlerin tutulduğu Aşdod Limanı'na gittiğini ve İsrail güvenlik güçlerinin aktivistlere kötü muamelede bulunduğunu gösteren görüntüleri paylaşmıştı.

Görüntülerde, Ben-Gvir'in geçişi sırasında bir kadın aktivistin "Özgür Filistin" diye bağırdığı, İsrail polisinin ise kadına sert müdahalede bulunarak yere yatırdığı kameraya yansıyor.

Bu sırada aşırı sağcı Ben-Gvir'in, "İşte böyle yapmak gerekiyor" dediği duyulmuştu.

Kaynak: AA / Lejla Biogradlija
